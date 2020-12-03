廣東電視台澳洲籍主播撐趙立堅並欲棄籍　遭網民炮轟「叛徒」

外交部發言人趙立堅在Twitter上傳諷刺澳洲軍人屠殺阿富汗人的漫畫一事持續發酵。一位就職於廣東電視台的澳洲籍主播Hazza，在趙立堅Twitter留言致敬，又坦言正考慮放棄澳洲國籍，遭到不少網民的炮轟。

11月30日，外交部發言人趙立堅的Twitter發文引起一場風波，支持與反對的聲音共存。當日，廣東電視台的澳洲籍主播Hazza，在Twitter用中文留言趙立堅，他稱：「尊敬的趙立堅，今天作為澳洲人感到非常慚愧。非常抱歉。這十年來一直在努力促進中澳關係。今天是我第一次真正考慮放棄澳洲的國籍了。我十年前離開的澳洲和今天的澳洲完全不一樣了。我都不想回去了。我為您致敬，為您付出的一切致敬。希望我國領導能夠向您學習，這樣世界才能和平繁榮富有。對不起。」

Hazza的一番留言引起網民熱議，有人表示這不是他的錯，該反省的是一些無恥的政客。亦都有澳洲網民說他是「叛徒」，抨擊到「如果中國侵略澳洲，你會鼓掌」。對於網民的指責，Hazza表示失望，又強調自己10年來一直努力促進中澳關係，有目共睹。

據了解，Hazza是一名90後土生土長的澳洲人，10年前離開澳洲到中國，目前居於廣州。

（綜合報道）