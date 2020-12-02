英媒披露：澳洲特種部隊涉戰爭罪行　被殺塔利班成員義肢當成酒杯

英國《衛報》澳洲版12月1日刊出一些相片，顯示澳洲特種部隊高級士兵在阿富汗一酒吧內，將一名已被殺塔利班士兵的義肢當成酒杯，盛載啤酒飲用。有關傳聞已有包括澳洲廣播公司（ABC）的媒體報道過，惟今次是首次出現「有相為證」的報道。

《衛報》報道事發地點在名為Fat Lady's Arms的酒吧，設於阿富汗烏魯茲甘省（Uruzgan）塔林科特（Tarin Kowt）的澳洲特種部隊基地內。成員常到酒吧消遣。

被當成酒杯的義肢，相信是澳洲特種部隊2009年4月在烏魯茲甘省作戰時取得。它是屬於一名被殺的塔利班武裝分子。它本是被禁帶離戰場，卻成為「戰利品」並被保存在酒吧內。前來消費的人有時會用它來飲酒。

圖為英國《衛報》獨家報道的網站截圖。

一名澳洲軍人向《衛報》說，在部隊遷移至不同地方的同時，這隻義肢也會被帶走。無論Fat Lady's Arms在哪設立，義肢都在店內。

他說高級指揮官亦偶爾到訪酒吧，尤其是在澳紐軍團日（ANZAC Day），他們也會被看到使用這義肢飲酒。

另有照片顯示，2名軍人拿着義肢跳舞。

圖為2019年5月9日澳洲陸軍總司令伯爾在西摩的軍事區觀看軍事演習。（Getty）

獨立報告指出，有證據顯示19名澳洲士兵殺害39名手無寸鐵的阿富汗囚犯和平民，亦有證據指出初級士兵被告知要射殺囚犯以得到他們的「首殺」體驗（first kill）。19名士兵可能會面臨刑事起訴。

澳洲陸軍總司令伯爾（Rick Burr）表示，13名現役士兵目前已經收到有關通知，除非他們成功上訴，否則會在兩周內終止服役。

《衛報》澳洲版披露的「義肢當酒杯事件」，未有在這份獨立報告中被提及。

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