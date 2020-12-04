蘇州1500呎豪裝凶宅將拍賣　阿里巴巴招主播直播試住每分鐘1元

凶宅是不少人的忌諱，內地網上近日就流傳一則「凶宅試住主播」的招聘廣告，內容提到阿里巴巴司法拍賣網站上有一間精裝修凶宅，現時緊急招募一名主播，要在12月11日當天24小時直播展示房型及居住體驗。 招聘廣告特別表明應聘者須「不怕在深夜聽鬼故事」，至於福利待遇就是「每分鐘計一元」。 招聘廣告的反應相當熱烈，有客服人員透露目前已收到逾百人申請。

應聘者要在凶宅內試住24小時，並通過直播講解試住體驗。（微博）

招聘廣告顯示，應聘者的要求是「膽大心細，相信科學」，要在凶宅內試住24小時，並通過直播講解試住體驗，評估是否適合居住。應聘者須是「堅定的無神論者，相信科學，不怕在深夜聽鬼故事」，當中如果有星級酒店「試睡」經驗可獲加分。招聘廣告有提到，工作地點是在江蘇蘇州。

據內地傳媒報道，阿里拍賣的網站上，在招聘廣告指定日期共有十多處蘇州的房產會進行直播，符合精裝修定義並不多，其中位於蘇州市姑蘇區玉景灣花園的一間房產，情況表中有列明趙姓的所有人已經死亡。該間房產建築總面積達143.23平方米（約1500呎），評估價約200萬元（人民幣．下同），拍賣底價為144萬元。

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公開圖片可見，該房產的裝修相當豪華，是歐式風格，有大理石牆身，臥室的牆上甚至有軟包。值得一提是，姑蘇區法院在拍賣公告上有列明，「特別說明：該房屋在2018年發生過兇殺案」，但就未有說明具體情況。

阿里巴巴的客服亦有轉發招聘廣告，反映廣告內容屬實。（微博）

對於招聘廣告的真實性，事實上淘寶的官方微博亦有轉發該則招聘廣告，不但稱「躺著賺錢的機會來了，各位有沒有這個膽」，甚至有留言「沒膽住，那就12月1日來圍觀別人試住這套精裝修法拍『凶宅』吧」。

網民熱議：

不要錢，我住一輩子都可以。 就算有鬼我也不怕，畢竟我就是個窮鬼，都是兄弟不會為難我的。 一小時60，一天1440，頂一個月了。 世上沒有比窮更可怕的了。 道士們可以上副業了。 我已經投簡歷了，人在蘇州。

（綜合報道）