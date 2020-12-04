藍月亮IPO｜連續十年排名第一　藍月亮如何開創中國洗衣液時代

內地家庭清潔品牌「藍月亮」今日（4日）正式開啟公開招股，將於9日完成定價，並預料12月16日在港交所掛牌上市（6993），中金、美銀及花旗擔任聯席保薦人。

藍月亮在港交所發布公告稱，本次計劃全球發售約7.47億股，其中香港公開發售股份約7471萬股，國際發售股份約6.72億股，每股招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手（500股）入場費為6646元；此外另設有15%的超額配股權。

藍月亮已引入多位基石投資者，包括中銀香港資產管理有限公司、大眾（香港）國際有限公司、富敦基金、長甲集團旗下的益添投資有限公司、大灣區基金全資持有的Poly Platinum以及專註消費、科技、醫療健康領域投資的VAM LLP。六名基投合共認購18.21億元。

據了解，2010年11月30日，高瓴創投就與藍月亮簽訂股權認購協議並投資4500萬美元，次年繼續加碼。IPO前，高瓴創投通過HCM持有藍月亮10%的股份，為最大機構股東。

而作為內地全民家庭清潔品牌，藍月亮的歷史可追溯至1992年，當年首款「藍月亮」品牌產品——藍月亮強力型油污剋星開始銷售。在2008年之前，內地民眾普遍使用洗衣粉與香皂淨衣，洗衣液佔比還不到4%，當時藍月亮以一款深層潔淨洗衣液迅速搶佔市場先機，開創中國洗衣「液」時代。2011年，針對中國人的洗衣習慣，藍月亮推出手洗等專用洗衣液。2018年，藍月亮推出至尊生物科技洗衣液。

據悉，除營運之初即成立的研發技術中心外，藍月亮於2015年創設洗滌研究院，專門開發及評估洗衣產品及方法。

藍月亮創辦人羅秋平。（資料圖片）

弗若斯特沙利文的報告顯示，2017年至2019年，藍月亮洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。藍月亮品牌也在中國洗衣液及洗手液市場連續10年（2011年至2020年）綜合品牌實力排名第一。

2019年，以零售額計算，藍月亮在內地洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場均名列第一，市場佔有率分別為24.4%、27.9%和17.4%。藍月亮與內地主要電商平台合作近十年，2019年藍月亮在京東618購物節和天貓雙十一購物節的成交額均排名第一。

（綜合報道）