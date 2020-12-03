藍月亮（6993）主席對招股有信心　加強與電商平台合作｜新股IPO

藍月亮（6993）明日起至下周三招股，計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股入場費6,646元。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

藍月亮董事會主席、執行董事兼首席技術官潘東稱，藍月亮決定在港上市是跟隨自身的既定時間表，又認為香港是國際化的資本市場，對招股充滿信心，相信能夠吸引投資者的目光。她補充，集團中短期會著重加強與電商平台合作，並將更多產品在三線以下的城市銷售。

對於今年上半年集團存貨周轉天數，由2019年的69.5天，回升至85.1天，她解釋是因為疫情影響線下推銷活動，導致銷情延誤，以及直銷客戶及分銷商退貨所致。

藍月亮集資後，預計逾半金額用於提高公司的品牌知名度。（官方網頁）

細分品牌 鞏固家庭清潔專業

執行董事兼首席執行官羅秋平表示，藍月亮繼續發揮優勢，於2013年至2019年，集團相繼推出「衛諾」品牌浴室清潔產品、「至尊」品牌濃縮洗衣液產品、「淨享」品牌高級洗手液產品及具有溫和配方的「天露」品牌餐具和蔬果清潔產品。藍月亮會繼續細分品牌，進一步鞏固其科學、專業的家庭清潔專業品牌。

至於派息方面，藍月亮在招股書承諾首個財政年度分派股息，派息比率不低於30%。潘國樑補充，派息金額受很多因素影響，集團會平衡股東利益，亦要保持資本充足以支持未來發展。潘國樑又指，公司引入基投時考慮不同因素，基石投資者包括專注投資大灣區企業的基金，亦有一些業務合作夥伴，集團期望上市後保持與基投的合作關係。

引入6名基投

藍月亮引入6名基石投資者，當中包括中銀香港資產管理、大眾、富敦基金、益添投資等，6名基投合共認購18.21億元。

以招股價中位數11.68元計算，公司預計集資淨額為84.92億元，當中35.6%用於業務擴充；52.4%用於提高公司的品牌知名度，進一步增強公司的銷售及分銷網絡，以及增加公司的產品滲透；10%用於一般營運資金；2%增強研發能力。