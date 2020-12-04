內地進口冷凍食品屢檢出新冠病毒　中疾控：將推出低溫冷凍消毒劑

新冠肺炎疫情全球大爆發，近日，內地屢有冷鏈進口食品及包裝被檢出新冠病毒核酸陽性。對此，中國疾控中心專家介紹，隨著冬季來臨，消毒劑的消毒能力會隨溫度降低而顯著下降，結冰後更是效果全無。不過，經過逾5個月的相關研究，將會推出低溫冷凍的消毒劑

內地最近兩天有3宗進口冷凍食品及外包裝檢出新冠病毒核酸陽性。其中周三（2日），湖北省荊門市有進口冷凍去骨牛前腱外包裝樣本對新冠病毒核酸檢測呈陽性反應；同日，浙江省玉環市發現一份巴西進口的冷凍豬後腿肉樣本新冠病毒核酸檢測呈陽性。周四（3日），山西侯馬市亦都發現一份泰國進口的冷凍帶魚外包裝核酸檢測結果為弱陽性。

針對近期內地多地出現這樣的現象，有內地專家表示主要原因有兩點。第一，目前多國處於新冠疫情爆發期，各種物體的表面包括食品及其外包裝都有可能被新冠病毒污染，而新冠病毒在低溫下存活時間長，因此進口冷鏈食品及其外包裝就可能成為跨境遠距離運輸攜帶新冠病毒的載體。

另外，各部門、各地按照國務院聯防聯控機制要求近期加大對進口冷鏈食品及其外包裝新冠病毒核酸檢測和抽檢，隨著檢測頻次、頻率以及覆蓋範圍的增加，發現陽性的概率也就增加。

消毒方法上，中國疾控中心消毒學首席專家張流波表示，在北京新發地出現疫情之後，中國疾控中心就已經開始進行相關消毒劑的研究，很快就可以推出專用於低溫冷凍的消毒劑。中疾控會把相關的配方、使用的方法，完全公開、無償向社會提供。

至於冷鏈進口食品的管理問題，張流波建議，可以把冷鏈食品的表面基本恢復到常溫狀態再進行消毒。而對於一定要在低溫情況下進行消毒處理的、對於檢​​測陽性的，可以採用封存的方法，或者直接焚燒、銷毀、填埋。

（搜狐新聞）