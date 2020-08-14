新冠肺炎｜何栢良冀政府公布更多進口食品化驗結果　增防疫透明度

新冠肺炎疫情在全球持續，深圳檢驗出一款來自巴西的急凍雞翼表面樣本，對新冠病毒檢測呈陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，巴西、歐洲及英國肉食工場爆疫，故食物表面受到污染，但香港及內地等均有收集情報及抽樣檢驗食品，市民毋須太擔心。他期望政府可提供透明度，進一步公布更多高危地方的食品樣本及結果，令市民更有信心，「唔係只公布陽性。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目時表示，建議政府可公布更多抽驗進口食物樣本及結果，增加防疫的透明度。（資料圖片）

外傭感染群組繼續擴大，何栢良在節目上表示，對情況感到擔心，認為衛生及防護中心在追查上有困難，他又關注到近兩、三日，有四宗由菲律賓到港外傭確診的個案，反映在當地檢測呈假陰性的情況。他指，暫時未得知四宗個案佔來港外傭的整體比例，但政府應思考如何跟進，例如外地人抵港時須持有72小時核酸檢測陰性結果，會否可參考跨境司機檢疫做法，收緊至24小時。他強調，若然邊境防疫不解決，本地個案只會源源不絕。

街市新鮮豬肉惹來老鼠 何栢良應為非單事件

另外，對於領展旗下觀塘秀茂坪街市，有肉檔經常將到貨的新鮮豬肉鋪在地上，引來多隻老鼠在豬肉上咬食。何栢良在節目上表示，煮熟食物可以解決食物細菌風險，但是生肉食接觸老鼠等情況不能接受，「係咪接受衛生要求咁低？」他認為，今次非單一事件，有機會其他街市均出現類似情況，認為事件中，肉食供應鏈、領展及環署均有責任，業界要提出方法避免再發生。