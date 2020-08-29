淘寶商家售散裝衛生巾引爭議　客服堅稱品質有保證：正品退貨件

網購「散裝衛生巾」近日成為內地網民熱議話題。內地傳媒報道，部分淘寶商家售賣的散裝衛生巾，單片價格僅為2毫（人民幣．下同），其外包裝沒有產品信息，是否安全正規引起質疑。 對此，有商家回應稱自己有生產許可證，但相關品牌就否認網購平台店舖售賣的是他們生產的產品。另有商家則回應稱，其售賣散裝衛生巾是從商場、超市退回來的正品衛生巾破損件，並堅稱「品質有保證」。

網民熱議「散裝衛生巾」。（微博圖片）

有網民周五（28日）在微博發文稱，「關於衛生巾，我也是之前偶然看到才知道原來網上還有賣散裝的」，並附上一家售賣散裝衛生巾的網店頁面截圖。截圖畫面顯示，「衛生巾少女專用學生姨媽巾100片包郵散裝245mm售價21.99元」。

在涉事店鋪的留言區域，有人質疑稱，「這麼便宜的三無產品也敢用？用在私處的也敢亂買？」有買家就回覆稱「生活難」、「我有難處」。商家在留言區則解釋稱，「我們有自己的牌子，有工廠消毒證明，有工廠生產許可證，有檢測報告。」

據悉，該網店在散裝衛生巾的產品詳情中附有一張消毒產品生產企業衛生許可證。證件顯示，生產廠家單位名稱為「泉州市祥禾衛生用品有限公司」。惟事件不斷發酵後，祥禾衛生用品有限公司發微博稱，「散裝衛生巾」產品並不屬於該公司，並指證件屬盜用。「本公司有自己的旗艦店，並未給其他店鋪任何授權。」

涉事店鋪商品詳情頁提供的一張消毒產品企業衛生許可證。（網上圖片）

據內媒報道，在多個電商平台上以「散裝衛生巾」為關鍵詞檢索發現，多名商家在售賣散裝衛生巾，價格從8元到44元不等。產品介紹中，大部分散裝衛生巾僅用塑料袋簡單包裝，且包裝上無生產信息。

有淘寶商家的客服人員介紹，部分散裝衛生巾是從商場、超市退回來的正品衛生巾破損件，內部包裝完整，保質期約為一年半，「品質有保證。」

還有商家表示，其售賣的都是品牌包裝破損後處理的產品，「和超市里賣的產品一樣。」商家稱，目前的售價是「虧本價」，「買加長夜用版本的單片只要5毛錢，日用的成本都要兩毛錢左右。」被問及散裝衛生巾和知名品牌產品有無區別時，商家回應稱，有品牌的產品成本更高，「肯定會比這個好」，並建議「顧慮太多還是買品牌放心」。

網購平台上有大量出售散裝衛生巾的商家。（網上圖片）

此外，一家聲稱生產地為福建省泉州市、「專業生產衛生巾產品」的商家稱，可加工定制的純棉衛生巾，單片價格為0.11元到0.22元不等。商家稱，「看你做什麼質量的，一毛兩毛的（衛生巾）就是最普通的，定好一點的要看是什麼牌子的，可以替品牌代加工。」對於產品的衛生質量，商家強調有檢驗報告。

不過，跟據國家衛健委官網，《一次性使用衛生用品衛生標準》顯示，婦女經期衛生用品（包括衛生護墊）為一次性使用衛生用品。標準規定，產品標識應符合《中華人民共和國產品質量法》的規定，並在產品包裝上標明執行的衛生標準號以及生產日期和保質期（有效期）或生產批號和限定使用日期。

對於散裝衛生巾的用途，多名商家稱，顧客購買衛生巾多為成年人生理期自用，也有用於其它用途的。「有買給寵物的，目前不多。」內地婦科醫生表示，衛生巾適不適合人體使用要看它是否合格達標。散裝衛生巾更容易出現質量不合格的問題，從而導致使用者出現婦科炎症等疾病。

內地律師分析稱，網購平台銷售散裝衛生巾是市場行為，若所售的產品質量合格，且市場有需求，無可厚非。若所售的散裝衛生巾為「三無產品”，違反《產品質量法》，則應下架。

（澎湃新聞）