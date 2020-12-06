雲南會澤7名小學生被野猴咬傷　家長持鐮刀護送子女上學

12月5日，雲南會澤縣火紅鄉耳子山村有村民反映，最近當地有野生猴子出沒，至少7名小學生和1名老人被咬傷。其中，受傷最嚴重的一名小學生被送往醫院救治。 為了保護村裡孩子的安全，目前大人們都組團持鐮刀護送孩子上下學。 會澤縣公安局和林草局表示，目前正在對猴子進行圍捕，如果誘捕不成功，很可能對猴子進行捕殺。

村民劉先生表示，前些日子，一名小女孩放學後在學校附近被猴子攻擊，在附近的爺爺聞訊趕來時，孩子已經被猴子咬傷臉部。劉先生稱，由於擔心兒子遇到類似情況，他每天去學校接送兒子，「村裡曾經組織人員進行驅趕，但一會猴子又跑了回來。」

因為猴子是野生保護動物，村民已向警方和林草局進行了報告。會澤縣公安局曾組織森林警察大隊用設置鐵籠等方式對猴子進行誘捕，但未能成功。會澤縣公安局森林警察大隊一名李姓隊長稱，目前仍在對猴子進行圍捕，但難度較大，「省裡和市裡的野生動物專家也來了，指導我們如何圍捕。」

此外，李姓隊長稱，會盡量想辦法誘捕猴子，如果確實不能誘捕，會按照應急預案直接對其進行捕殺。

會澤縣火紅鄉黨委副書記林枝明介紹，今年3月份野猴第一次出現，並抓傷了一名小孩。之後經過圍捕、驅趕，猴子就消失了一段時間。「最近就是10月底又第二次出現」，林枝明介紹，經確定野猴為獼猴。

（新京報）