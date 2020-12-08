7男女利用網上平台性交易江西遭捕　1名疑犯竟開車護送女友賣淫

江西玉山警方日前成功查出一個利用網絡交友平台「某公園」為媒介，流竄全國實施援交違法犯罪團夥，先後抓獲了7名涉黃的男女，令人意想不到的是，為了錢財，其中竟然有男疑犯送女朋友去賣淫。

上述7人於上月24日至25日陸續被抓獲，其中一名被捕者為江蘇籍女子唐某，她自小父母離異，初中就輟學，在浙江杭州等地謀生，後來在一家美容美甲店做學徒。今年上半年，她通過「某公園」平台認識了在杭州一間酒吧做服務員的男朋友李某，兩人很快確定男女朋友關係。

據了解，「某公園」不用實名登記，只需充值「某幣」就可成為會員，其可以搜索附近的人，可以網絡直播，也可以對話聊天，而男女會員對於可以「約炮」的事都心知肚明，且說話必須用暗語，如「約」要說成「月」等。

後來，李某和唐某商量人生規劃，想在將來開家火鍋店，但這必須搞到第一筆啟動資金才行。於是，李某竟無恥地提出要用好「某公園」上的資源，讓唐某在上面招嫖，並開車到流竄至浙江台州、麗水、衢州等各地搜索「附近的人」，如有客就約好地點「送貨上門」，而唐某對此也並不反對，認為這是挖第一桶金最快的辦法。

案中多人被捕。（網上圖片）

11月24日下午，他們前往江西玉山縣城某酒店​​，讓唐某為已經開好房間等她的陳某服務，但被獲悉線索的警方破獲。

事後，陳某還供述了潛藏在玉山的另外兩名依托「某公園」招嫖賣淫的熊某（貴州籍人）及俞某（浙江金華人） ，民警於是循線在翌日凌晨將她們依法傳喚至公安機關接受調查，二人均交代了前一天分別與玉山男子毛某和占某發生過性交易。

最終，李某因介紹他人賣淫被警方依法予以刑事拘留，唐某、熊某、俞某以及另外2名嫖娼違法行為人則已被處以行政拘留的處罰，另有1名嫖娼違法行為人被處以行政罰款的處罰。

（瀟湘晨報）