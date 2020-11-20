湖南長沙「佳麗貸」主犯判無期　逾700女性受害被迫坐台賣淫捐卵

湖南長沙中級法院早前一審判決一宗涉黑案件，27名被告分別獲刑，其中集團首犯文陳被判處無期徒到，並處沒收全部財產。 有內地傳媒披露，文陳的涉黑犯罪集團以KTV、酒吧等夜場從業年輕女性為目標，利用宣稱低利息、無抵押、放款快的「佳麗貸」來引誘借錢，最終迫使受害人到KTV、桑拿場所坐台、賣淫，甚至捐卵。 據介紹，截至案發，共有700多名女性受害，放貸金額逾千萬元，涉黑犯罪集團非法獲利超過300萬元（人民幣．下同）。

警方在去年3月採取動行，文陳等20多名涉黑犯罪集團成員被悉數抓獲歸案。（網上圖片）

其中一名受害人小霏（化名），她向文陳借貸3.8萬元，連金帶利卻要償還8.5萬元。小霏無力償還欠債，被文陳「捉」回來後，竟被施虐要求脫光衣服步行走進湘江。小霏在江水淹沒半身，並且一直聲嘶力竭哭喊求救後，才能准許返回岸邊。此事後小霏再也不敢反抗文陳，只能聽從安排到長沙、株洲等地KTV坐台、賣淫以還債。甚至在2018年4月，文陳得知女性捐卵有利可圖，就強迫尚未婚育的小霏捐卵。小霏事後憶述，「捐卵的那種痛苦和屈辱，我一輩子都記得，借的錢到了後面感覺永遠都還不清了，只能甚麼都聽他們的。」

據承辦承檢官介紹，對於不按時還款的受害人，文陳等人主要采取兩種方式催收。一是通過威脅恐嚇、去老家上門等暴力或軟暴力方式，逼迫受害人及其家人就範還款。其次就是在同行之間轉單平賬，即所謂的「解套」。將受害人轉讓給其他提供「佳麗貸」的犯罪集團，但事後受害人的債務往往會被大大增加。

警方當時行動的情況。（網上圖片）

此外，文陳的涉黑犯罪集團變本加厲，後期有與他人合作建立穩定的「放貸—賣淫」犯罪一條龍，甚至有跨國賣淫活動。受害人被強迫集中住宿、專人看管，有嚴格制定的上下班考勤制度，不聽話的受害人會被威脅、罰款、體罰等。另一方面安排團伙骨干成員按片分組，每組帶領一定數量的受害人進駐一些KTV，開展坐台、賣淫活動。高峰時期，文陳集中管控的受害人達20人。

首犯文陳被法院判處無期徒刑，其餘被告亦被作出有罪判決。（網上圖片）

及至去年3月，長沙公安機關對文陳等人採取集中收網行動，20多名成員被悉數抓獲歸案。今年5月18日，長沙市檢察院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，組織、強迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強奸罪，協助組織賣淫罪，強制猥褻罪等罪名，對文陳等27人提起公訴。長沙市中級法院在9月14日作出一審判決，文陳被判處無期徒刑，並處沒收全部財產，其餘被告亦被作出有罪判決。一審判決後，文陳等人提出上訴，目前案件正在二審審理之中。

（綜合報道）