新冠肺炎｜成都確診患者行蹤公布後遭網民起底　警方介入調查

據四川成都市衛健委通報，成都市今日（8日）新增3宗新冠肺炎確診個案。‬其中1宗是昨日（7日）確診的夫婦盧某、趙某的20歲孫女趙某。當局調查後公布趙某近14日內主要停留的場所，涉及成都市成華區及郫都區多間酒吧、餐廳等。 消息一出，便引起大片議論，更有人起底趙某，將其身份證號碼、家庭住址等隱私發布在網上。成都警方表示，針對「趙某個人隱私疑被洩露」一事，警方已介入調查。

成都市衛健委今日通報，20歲的新冠肺炎確診患者趙某，近14天內，主要停留於成都市中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧裡小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等，涉及成華區和郫都區。

患者行蹤一經公布，便有大量網民對其進行攻擊、辱罵，更有甚者在網上公布趙某的身份證號碼、照片、家庭住址等個人資料。有網民指出，趙某爺爺奶奶周日（6日）已經被確診為新冠病例，趙某此前探望陪餐就應該有防範意識。但仍不戴口罩，在短短幾日出現在多個公共場所，給疫情防控工作增加難度。還有人對趙某對其評頭論足，大肆批判其私生活。但也有網民對患者表示理解，並指這種曝光隱私的行為已構成網絡暴力。

網民點睇：

「這個年齡不好好讀書天天去酒吧也不是啥好人。」 「上個星期，20歲的丁真憑一己之力讓全國人民都想飛來四川。這個星期，趙某憑一己之力讓全國人民都把機票取消了。」 「人家女孩子主動公布自己的行跡是幫忙的，不是為了讓你們討論人家私生活的。」 「她又不知道自己感染了，一幫人嘴那麼賤不知道自己生活到底是多苦。」 「疫情尚未結束做好日常防護很重要。」

針對「趙某個人隱私疑被洩露」一事，成都市警方表示已介入調查，網傳信息是否屬實需等待調查結果，具體情況、調查結果可通過官方渠道了解。

對此，也有內地律師表示，行政機關有必要公布關鍵人的行踪軌跡，以確保公眾知情，目的是維護公共安全。但是有網民在此基礎上，擅自發布當事人其他個人信息，包括真實姓名、家庭住址、聯繫方式、照片等，就是典型的侵犯隱私權。對當事人進行人身攻擊的行為明顯是違法的，如果造成嚴重後果，還可能涉嫌尋釁滋事罪。

另外，與趙某曾經到訪酒吧相隔僅1.2公里的成都理工大學，網傳有該校學生因與趙某同一時間出入酒吧被校方帶走。但校方相關負責人員表示：「拉走他們，是因為他們去過那個酒吧，要去做核酸。沒有別的事兒」。

（綜合報道）