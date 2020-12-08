河北4個月大女嬰墮樓致腦出血　父多次拒留院治療稱「養養就好」

河北石家莊市一名4個月大女嬰上月底從家中墮下，其父鄭先生卻拒絕讓她留院治療，直接將她接回家中照顧。直至周一（7日），當地多個部門介入下，女嬰才被送院醫治。 石家莊市橋西區友誼街道辦事處周二（8日）稱，女嬰是被母親魏某從家中拋下，後者患有精神疾病，目前已被送到精神病醫院接受診斷治療。警方已立案，將按程序對魏某展開精神疾病司法鑑定；相關部門已啟動社會救助程序。

事發於上月30日，橋西區某小區一名女嬰從家中墮下到一樓金屬防護網處，身上只有尿布，沒有穿上任何保暖衣物，隨後被路過的速遞員救下。石家莊市政府表示，女嬰曾在醫院接受初步檢查，發現她顱內出血、肺部損傷，惟鄭先生拒絕進一步檢查，簽署《放棄治療協議書》後將她帶回家。

另據內地傳媒報道，鄭先生不願將女兒送院，是因為他擅長嬰兒護理，又堅稱女兒沒有外傷，在家中靠奶粉就可自行恢復，沒有必要送到醫院，更表示「養養就好了」。

當地街道辦公告稱，友誼街道辦事處事後成立專班，每日上門探望女嬰，督促家長帶女嬰接受治療。專班工作人員分別於12月2日和12月5日帶女嬰到醫院檢查，後均被其父帶回家。工作人員於12月4日將魏某送往精神疾病專科醫院住院治療，3日後將女嬰送往兒童醫院住院治療。

街道辦工作人員表示，經醫院檢查，女嬰有顱內出血和肺積水的情況，由於她尚年幼且情況輕微，顱內出血可依靠自身慢慢吸收，不會造成後遺症，肺積水則需要長期治療。

工作人員續稱，鄭先生可能因為性格問題，不喜歡外界過多關注事件，不同意住院治療，所以多次將女兒接回家。女嬰入院時，街道和社區的工作人員一直在現場陪護，她目前正在醫院接受治療，生命體徵平穩。

（綜合報道）