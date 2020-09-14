江西滿月男嬰患罕見病「寄生胎」　開腹後取出四肢完整胎兒

江西九江一間醫院日前進行了一次罕見的手術：醫生在一名剛滿月的男嬰腹中取出一個四肢完整的胎兒。醫生指該男嬰患上罕見的先天性疾病「寄生胎」。

經過一個多小時的手術，團隊順利從男嬰肚中取出了寄生胎。（環球網）

內媒報道指，今年4月，一名李姓產婦在產檢時發現腹中胎兒的肚子裡長了一個包塊。今年7月，李女順利誕下一名男嬰，儘管男嬰外觀看上去很健康，醫院監測卻發現男嬰腹中的包塊逐漸增大。

8月31日，醫院為才出生1個月17天的男嬰進行檢查，醫生判斷是疑似「胎中胎」，即是有一個胎兒「鑽」進了另一個胎兒的肚子裡，也叫「寄生胎」。如不及時取出腹部包塊，包塊增大會擠壓周圍器官並危及生命。

其後醫院團隊為這個男嬰做了開腹手術。在手術中發現，寄生胎的基底部血管與腹主動脈、腔靜脈及左腎動靜脈緊密相連，任何一點損傷都會造成大量出血而危及男嬰生命。加之包塊大、男嬰年齡尚小，手術難度更大。最終經過一個多小時的手術，團隊順利從男嬰肚中取出了寄生胎。打開包膜，胎體的上肢、下肢及臀部和生殖器官清晰可見。目前男嬰各項功能恢復良好。

團隊順利從男嬰肚中取出了寄生胎。打開包膜，胎體的上肢、下肢及臀部和生殖器齊全。（影片截圖）

醫生解釋，「寄生胎」是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱胎內胎，發病率約為百萬分之一。寄生胎無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，並隨寄主的成長而增大。當寄生胎長大到一定的程度，壓迫臨近組織、器官，如胃腸、肺、泌尿道，才會引起相應的症狀。

（綜合報道）