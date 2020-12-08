廣東租客賣淫被捕累全幢樓停水受罰？　村委會：逼業主現身處理

一份由廣東鶴山越塘村委會發布的「通知」近日在社交媒體上廣為流傳，該通知顯示，接派出所通知，於今年11月7日至11月9日，在隔山村一間出租屋查獲張某瓊、楊某雪拉客招嫖、賣淫嫖娼活動，按村規民約規定對全幢樓停水三個月處理。落款為越塘村委會，日期為12月4日。 越塘村委會其後證實確有此事，而停水的目的是為了聯繫這幢樓的業主，讓大家共同管理好治安和衛生。

鶴山越塘村委會發布的停水「通知」，指有人在出租屋賣淫被捕。（網絡圖片）

綜合內媒報道，村委會工作人員表示，上述事件不是第一宗，「在越塘，已經按照村規民約處罰了十餘二十宗。」工作人員稱，在2019年7月越塘村民代表大會已通過一項規定，凡是出租屋內發生招嫖、賭博、吸毒等治安事件，如果有「生活費（當地的一項費用）」可以扣取，就扣取業主2個月的「生活費」，如果沒有「生活費」，就停水3個月。

此外，越塘村委會在2018年7月發布了一則類似的村規民約，在「合作社成員的核定及其權利、義務」其中一條提到：「所有出租屋主必須遵從外來人員管理守則的管理，否則對違反守則的進行停水停電處理，其產生的費用在其分配中扣除。」

有越塘村村民表示，村規民約中確實有相關規定，「以前也有類似情況導致的停水，一個星期左右，沒有三個月這麼長。」

曾同樣被村委會停水處罰的另一幢樓。（楚天都市報）

在越塘村做生意的外地人歐先生透露，就在數日前，他租的店所在樓也曾被停水一天。歐先生說，他八年前來到越塘村，一直在開商店，一年前又租了商店對門一個店舖做桌球生意，沒有被投訴過。兩個月前，他購買了新的球檯，光顧的人也開始變多。直到最近，有鄰居投訴夜晚擾民。

派出所介入後，歐先生稱他已經保證不會在晚上10點半後營業，但村委會還是強行停水一天。「停水並不是派出所的要求，村委會一名主任態度很堅決，讓一幢樓十幾戶人家都用不了水。現在想白天開門，村裏也會以停水相逼，沒辦法他只能招租。」

據悉，此次因租客賣淫被停水的這幢樓是6層高的村民自建房，目前可能有十幾戶有人居住。由於有單位有交租但無人住，村委會工作人員指可能是有人利用此犯罪。「我們也遭受很大的壓力，收到很多的投訴，一到晚上，那幢樓周圍就有十幾二十個穿着暴露的女孩子站著，對在周圍居住的人影響很大，此前這幢樓就發生過招嫖、賭博、吸毒等治安案件，民警趕到現場後很難上樓。」

工作人員還稱，如果不停水，業主就不會和他們聯繫，「有些業主不將鑰匙交給派出所，民警趕到但難以上樓，就可能成為一個『藏污納垢』的地方，成為治安頑疾。」該工作人員表示，村委會12月7日已召開會議，決定讓業主與派出所聯繫，將門禁交由派出所來管理，他再次強調停水的目的就是想讓業主、村委會、派出所共同管理好治安和衛生。

鶴山市沙坪街道辦事處稱目前已恢復供水。（網站截圖）

至12月8日，越塘村委會所在的沙坪街道辦事處通報稱，獲悉相關情況後，街道相關部門已通知越塘村委會迅速對該樓恢復供水，相關情況正在進一步核實。

（楚天都市報、紅星新聞）