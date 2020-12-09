北京餐廳推免費「套餐A」助有需要人士　老闆：力所能及回饋社會

北京三元橋的德順齋小吃店2個月前推出「套餐A」，為低收入人士、流浪者、環衛工人等有需要人士提供免費晚餐。事件引起網民關注，更溫暖了無數人。 該小吃店老闆于成浩表示，自己在大學時曾獲別人幫助，一直希望可以同樣的方式，力所能及回饋社會。

于成浩透露，自己在2012年考上雲南昆明的大學，某天在路上被人偷走銀包和手機，身無分文，當時一間米線店老闆見狀主動請他吃米線，更放下車錢讓他坐車回學校。他當時特別感動，念念不忘這位「恩人」，後來自己畢業開飯店，就想用類似的方式去幫助有需要人士，於是推出「套餐A」，即一份價值22元（人民幣，下同）的紅燒牛肉麵。

內地傳媒報道，近日到店希望捐贈「套餐A」的好心人更多了，其中26歲的王婉馨特意從河南趕到，希望盡一己之力幫助該店。她原打算將900元現金放在店內，希望幫助有需要人士，但店員再三推辭解釋後，雙方最終達成一致，店員留下王婉馨的聯繫方式，若以後遇到有困難的人，她才提供力所能及的幫助。

有店員透露，老闆常稱要幫助有需要人士，「別的我們做不了太多，但提供一碗麵沒問題」，又強調不要戴有色眼鏡看待點「套餐A」的人，他們或許是需要真正幫助的人，要用更友善、溫和的態度去為他們服務。

對於有網民擔心會否將老闆「吃窮」，于成浩則稱，2個月以來點「套餐A」的顧客不多，既然推出套餐就會自行承擔成本，籲網民無需擔心。

（綜合報道）