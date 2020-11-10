安徽農民八年幫逾百個家庭找到親人　曾助尋子16年父親找回摯愛

據內媒報道，安徽一名49歲農民是不折不扣的「尋人高手」，他用自己摸索出來的一套高效辦法，近八年來幫助一百多個家庭與失散的親人團聚。

章正應近八年來幫助一百多個家庭與失散的親人團聚（點圖放大）：

報道指，農民章正應每天忙完工作，晚上回到家後，就會瀏覽「寶貝回家」網站上的各種尋人信息。經過這些年無數次的嘗試，他摸索出了一套自己的尋人方式：「拿找孩子來說，一般發布的尋人信息會有孩子的基本情況介紹，包括身高體重和大概的模樣。這些孩子當中，5歲以上的都會有一些模糊記憶，能記得家鄉是吃米還是吃麵，有什麼特別的東西，自己身上有什麼胎記或者疤痕之類的特點。我就可以通過這些最直接的聯繫，把信息比對出來。」

多年參與義務工作的經歷讓章正應和各地救助站都有聯繫，他有時會要求對方拍攝一個簡單的影片，讓找親人的人在影片中出鏡，說幾句話。章正應稱，「有了這些視頻信息，就更方便尋找了。可以先識別他們的口音，比如聽出來是安徽的，我就發到安徽的群裡，再讓網友幫我辨認具體是安徽哪裡的口音，通過這樣的方式一點點縮小範圍，再有針對性地去搜索。」

章正應加入了60多個網上尋人群組，這些群組涵蓋全國各省份。他說，這是他多年來所積累下來的尋人資源，相比大海撈針地尋找，這種方法更加有序和高效。

在2017年底，江蘇徐州的陳輝啟就在章正應的幫助下，通過親子鑑定，找到了失散16年之久的兒子。章正應稱，當時他得到山東德州救助站的信息，一位年輕人被找到時衣著凌亂，說不清楚話，只能說出自己的名字。他隨即把那個年輕人的相關影片發到尋人的網上群組裡，然後有江蘇的義工指那個年輕人口音是江蘇徐州的。其後章正應在「寶貝回家」找到一個2014年的尋親帖子，推斷出年輕人就是陳輝啟的兒子，最終協助兩人團聚。

（綜合報道）