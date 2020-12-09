【咎由自取】杭州漢換2萬個硬幣付賠償金　派出所內通宵數錢

近日，在浙江杭州，兩名青年小李與小王因電單車充電問題發生肢體衝突，受傷的小王報警處理。經過當地警方的協調，小李同意向小王賠付2700元（人民幣，下同）的醫藥費。但賠付當日，小李專門去銀行換了3箱的硬幣給小王，無奈地小王就再次報警。當地警方表示：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

據了解，小李與小王為同事關係。11月中旬，2人因電單車充電問題發生爭執，還動了手。小李咬傷小王的手指，並用電單車的U型鎖打了小王的背部。小王報警後，經過警方的調解，小李同意向小王賠付2700元的醫藥費，但表示要到月尾發薪金後才可以支付。

到了11月尾的「約定日」，小李越想越不服氣，「憑什麼要賠他錢」，於是想要整蠱小王，故意到銀行換了3大紙箱的1毫子人民幣的硬幣。收到「賠付金」後的小王表示對方分明是故意為之，「我也不知道這錢夠不夠2700元啊」，於是則再一次報警處理。

2人到了當地派出所後，警方勸說小李：「既然要賠錢，肯定要清點清楚，你這樣很難算，還不如支付寶轉賬給他」。此時的小李依舊堅稱：「我手機裡沒錢」。為了核對數目，小李便開啟了數硬幣模式，從當晚8時左右一直數到翌日凌晨5時。結果發現這些硬幣合共2000元，還差700元。最終，疲憊不堪的小李乾脆地用手機轉賬補齊了700元「欠款」。

當地警方表示，小李這種行為，既不利己也不利他人，是典型的報復心理。有了報復心理，自然也就會有報復行為。若小李能學會換位思考，就能少很多事了。

（綜合報道）