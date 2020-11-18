安徽「天降」煙蒂燙傷女童面部　肇事者分五期賠付一萬元

數月前，安徽蕪湖一名4歲女童，遭「從天而降」的煙蒂燙傷面部。在警方的協調之下，肇事者最終分五期合共賠付對方一萬元（人民幣，下同）。目前，經過逾兩個月的治療，女童傷勢好轉，正處於恢復階段。

小花（化名）遭「從天而降」的煙蒂燙傷面部。（新安晚報）

8月19日，市民劉先生帶著女兒小花（化名）玩耍了一天，在回家途中，小花躺在爸爸的懷裡睡著了。當日約晚上八點半，在蕪湖市鏡湖區某小區一棟樓下，意外「降落」在小花的臉上，劉先生稱原本熟睡的女兒突然哭了起來，「當時不知道是什麼東西，以為是激光燈，也沒太注意」，但是後來才看清，是一個未熄的煙蒂掉在小花的臉上，而此時小花的臉部已經被燙傷。

於是，劉先生報警處理並即時將小花送往醫院治療。治療後發現，小花的右眼下方及鼻子上有清晰的疤痕。醫生表示，小花的面部或會留下用永久疤痕。據劉先生介紹，小花原本性格活潑、很愛笑，但事發後小花的性格發生明顯的改變。

警方事後排查發現，肇事者為住戶王大爺。王大爺起初表示，自己不清楚情況，平時沒有向樓下扔煙蒂的習慣。經警方的一番介紹後，王大爺承認可能是自己吸煙時不小心，煙頭被風吹落到窗外，也可能是他無意識扔下去的。

劉先生最初提出兩萬元經濟賠償，但據了解王大爺目前和妻子退休在家，經濟狀況無法支付兩萬元賠償。經過警方的調解，雙方各讓一步，王大爺同意拿出一萬元作為經濟賠償，不過要分期支付，每個月從退休金裡拿出2000元賠償，劉先生表示接受這一賠償方案，目前已經賠償了兩期。

目前，經過逾兩個月的治療，小花的傷情已經好轉，正處於恢復期。

（新安晚報）