丁真一夜爆紅全城追捧　男網民留言批「十年寒窗不如一張投胎臉」

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真早前在網上爆紅，被封為「甜野男孩」，帶挈家鄉在一夜之間聞名全國。丁真簽約當地的旅遊公司，參與理塘縣的旅遊文化宣傳。 不過「人紅是非多」，近日不少網民批評丁真只因為長相走紅，更有人對丁真進行人身攻擊，稱其為「農村二流子」、「文盲放牛娃」，這些言論被指是「直男」發起，標籤為「部分男性對丁真的態度」一度衝上微博熱搜榜首。

內地網絡出現各種批評丁真的言論及惡意改圖（點圖放大）

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綜合內媒報道，有網上言論稱，丁真沒有文化學歷，只因為長相走紅就進入國企，對其他寒窗苦讀的人不公平，「十年寒窗不如人家一張投胎臉」；也有人說推崇丁真這種靠長相出名取得成功的人，而非推崇唸書奮鬥取得幸福生活的人，是一種畸形的價值觀，「我們仇視的不僅是丁真，而是這個稀爛的、價值觀扭曲的世界」。

更有甚者，有人直接對丁真本人進行人身攻擊，稱其為「農村二流子」、「文盲放牛娃」。還有一些人以自嘲方式發起了「我和丁真誰帥？」的投票比賽。網上還出現各種對丁真的惡意改圖。

「多一種世界觀，就多一種呼吸的路」

12月9日，認證為「丁真的小馬」的微博帳號「珍珠number1」分享了一篇長文，疑似回應此事，長文中寫道丁真走紅後，有一些不認識他的人，開始「腦補」他的生活，覺得像丁真一樣的人的生活只有微笑和夢幻，覺得別人是文盲，不該獲得應有的關注。

文中直呼對於那些願意花一整天的時間去憎恨自己，也不願意花一分鐘去了解他人的惡臭表示鄙夷，「我憤怒是因為，那些在最遙遠的地方，為最渺小的家鄉日夜奔忙的人們，遭到了歪曲和無視」，並在結尾呼籲：「多一種世界觀，就多一種呼吸的路」。據悉，丁真和「珍珠number1」的微博賬號，均由丁真簽約的理塘縣文旅體投資發展有限公司的團隊運營。

（綜合報道）