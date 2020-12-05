丁真爆紅｜擔心媽媽冬天洗衫手冰冷　丁真用第一份糧添置洗衣機

四川甘孜州理塘縣的20歲藏族青年丁真近日意外爆紅，被封為「甜野男孩」，帶挈家鄉在一夜之間聞名全國。丁真如今已獲四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司簽約成為「形象大使」，年紀輕輕即投身成為國企的一員。 內媒近日報道，丁真用自己的第一筆收入給父母買了洗衣機和電瓶車（電動單車）。連日來，全國各地的網友寄給丁真的禮物也堆積成山。

北京電視台文藝頻道周三（2日）播出丁真受訪片段，丁真表示，為媽媽買洗衣機的原因是冬天洗衣服很冷，「不希望媽媽的手凍到。」至於買電瓶車的主要原因是想讓爸爸出行方便，「希望（為家人）提供一些更方便的生活。」

丁真人氣爆燈，各地網友連日來一直給丁真寄送禮物。據悉，大多數網友寄給丁真的禮物都是書。當地速遞員稱，一天最多時給理塘倉央書屋派送50件包裹，9成是書，收件人多為丁真，因此他曾誤以為丁真是圖書館管理員。

丁真則指，最喜歡的禮物是網友寄來的書。除了當賽馬王子，他的新願望就是把這些書都看完。

據此前報道，丁真原名「丁真珍珠」，「丁真現象」被認為是一場「美麗的意外」。事緣當時有攝影師前去四川藏區尋找「世界高城的微笑」，拍攝對像是丁真的弟弟。攝影師偶遇出門購買即食麵的丁真，結果該段不足10秒的短片令丁真意外爆紅，丁真亦因此獲得「甜野男孩」的稱號。

短片中的丁真僅面向鏡頭靦腆一笑，看起來並無特別，但偏偏就是其清澈的眼神及陽光的笑容，短片在兩天內就登上抖音熱搜榜，在微博上的瀏覽量更是持續數以億計，並且一直周邊話題不斷。

圖輯｜四川藏族男丁真一夜爆紅 擔任形象大使冀宣傳理塘縣旅遊文化

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丁真近日與四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司簽約，擔當形象大使。他未有了解「形象大使」一職的意思，直言「也許就是讓更多人知道甘孜理塘、來理塘玩吧」。他表示，不知道自己是如何「走紅」，但對於出名感到非常高興，因為可以做很多關於家鄉的宣傳工作。對於未來，他則稱首先要學習，希望能擔任公司安排的任務，並想繼續騎馬贏得冠軍。

（綜合報道）