湖南長沙11年前6死2傷命案告破　公安部A級逃犯張承禹落網

內地傳媒周四（10日）報道，涉嫌於11年前在湖南長沙市望城區殺害6人、傷害2人的公安部A級逃犯張承禹，近日在江西南昌落網。 據報，警方自2009年起通緝張承禹，至今年6月28日，長沙市公安局再次發布懸賞通告，以最高懸賞30萬（人民幣）緝拿張承禹。

報道指，張承禹在南昌市新建區樂化鎮一家工地內被捕，長期在附近做兼職謀生。不過，在新建區青坑村村民眼中，張承禹為人脾氣好、勤快，會主動幫村民做事。

張承禹在江西南昌落網。（網上圖片）

村民周阿姨透露，張承禹一直都是「啞巴」的模樣，兩人聊天時他偶爾會用手寫字，由於不知道他的真名，大家都稱呼他為「啞巴」。她表示，張承禹平時會在村附近活動，近2、3年都在距村約500米的水庫旁生活，自己種菜、養雞養鵝，「晚上沒什麼事就會到村裏來玩」；村民見他一個人流浪挺可憐，若有散工都會向張承禹介紹，「沒想到竟然是個殺人犯」。

事發於2009年8月2日凌晨5時許，望城縣星城鎮新月小區一間按摩店內發生命案，6人死亡，2人受傷，8人均為親屬關係。倖存的其中一人為按摩店女老闆戴麗，其臉部被劃傷昏迷，身體多處骨折，另一名重傷者則是她8歲大的堂弟小傑；死者均為戴麗的親姐妹，侄女及7個月大的侄子。

戴麗的父親戴亮當年稱，自己有6個女兒，戴麗排行第5，與其他3個親姐妹開了一間按摩店，做正規按摩生意。他透露，兇手是一名外號叫「媳婦」的30多歲張姓男子，對方一直想與女兒結婚，但戴麗不同意，因此報復怒殺全家。

長沙市公安局今年6月曾發布懸賞通告，以30萬元緝拿張承禹。（網上圖片）

據當年報道，按摩店在事發前一個月才開始營業，周邊居民對按摩店都不太熟悉，只知道店主和員工都是寧鄉人。有居民反映，事發地點是星城鎮的休閒娛樂一條街，平時非常熱鬧，治安很差，經常發生打鬥和盜竊事件。按摩店對面的住客龍女士表示，事發當日凌晨5時，曾迷迷糊糊聽到對面傳出「砰砰」響聲，還有人發出求救聲，「我以為很正常，也就沒管了，沒想到發生了命案」。

（綜合報道）