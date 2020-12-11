新冠肺炎｜「廁所博士」：全港95%樓宇單管式設計　如麗晶淘大

麗晶花園6座Ｄ室出現多宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(10日)到場視察後，指麗晶花園喉管設計如淘大花園般，廚房、廁所及浴室的去水位全部接駁同一糞渠。香港廁所協會副主席熊志權今(11日)於港台節目《千禧年代》中指出，全港有95%樓宇都同樣採用「單管式設計」喉管，建議市民多倒水到地台去水位，少開廁所窗戶。他又指，若有改過馬桶位置，就有機會影響反虹吸氣閥的功效，若廁所有臭味，就應找師傅檢查。

麗晶花園喉管採用「單管式設計」，所有去水位駁到同一污水渠，香港廁所協會副主席熊志權指，全港95%以上樓宇採同樣設計。（資料圖片／羅君豪攝）

熊志權表示，單管式設計喉管「慳地方、慳材料」，故全港95%以上樓宇都採用這種設計，並把喉管放在外牆，只有舊樓會採用雙管式設計，即廁所獨立一條喉管，面盤、浴缸等則另一條喉管。他指，只要水封沒事，單管式設計喉管就不會有問題，但仍期望發展商可考慮使用雙管式設計喉管。

每星期應倒約一公升水到地台去水閘

他提醒市民，地台去水位同樣駁到糞渠，惟較少用到，故建議每星期倒約一公升水到地台去水閘，否則若該處喉管乾涸，氣體就會經總糞渠傳到單位，洗澡時會更嚴重。

他亦建議，麗晶花園居民可關上廁所窗，因若樓下單位開抽氣扇，就有機會出現「煙囪效應」，把氣體吹入樓上屋內。

若馬桶曾改位置 要留意反虹吸氣閥有否受影響

若馬桶曾改位置，熊志權認為，要留意反虹吸氣閥有否受影響，指氣閥距馬桶愈遠，功效會愈細，加上若有師傅於喉管工程時接駁不佳，都會是隱患，建議若在廁所聞到臭味，就要立即找人檢查維修。

把浴缸換成企缸，熊志權指做法要把俗稱「U型渠」的聚水器放出外牆，不少裝修師傅會改以其他配件做到「水封」作用，但深度或不足，亦是不合規格。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼

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區議員：屋苑10年前曾進行大維修 估計有修葺過渠管

居於麗晶花園的觀塘區議員李詠珊指，屋苑約10年前曾進行大維修，估計有修葺過渠管，但留意到居民在網上的交流單位設計，認為「改喉應真係唔少(單位)有做到」，但無專業意見，不太了解改動是否大型。她指，今日應有人會到6座D室的單位進行清潔工作和檢查喉管。

渠管安全再次引起市民關注，居於李鄭屋邨孝慈樓的聽眾張小姐表示，其單戶有污渠失修問題，惟投訴多時仍未獲解決，形容「好勞氣」，又天花自幾年前出現剝落漏水情況，發現有異味，疫情後十分擔心，「再投訴都話無事」，惟污水渠房的異味傳到房內，「咁樣死唔死啊」，她指由9月底向政府部門反映至今，食環署雖有檢查，但目前仍待投標維修。

聽眾曾小姐認為，政府在麗晶花園檢測安排上不夠利落，認為由大廈管理處派樽更方便。另一聽眾劉小姐則認為，政府應動用酒店檢疫，關注被禁足住戶生計受影響，認為應提供津貼。