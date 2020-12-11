南京漢外出兩月返家後發現院內被建公廁　相關部門：不可能拆除

江蘇省南京市的楊姓男子外出2個多月返家後發現，一個面積500至600呎大的公共廁所被建在了他的院子裡，堵著房門口，為其生活帶來諸多不便。多次聯繫建築公司無果，公廁仍持續施工。有關負責單位也表示，公廁已經建成，不可能拆除，「納稅人的錢不是錢啊」。

今年7月，南京市浦口區雙山村的村委會找到村民楊某，希望他可以讓出院子一部份空地作村民小廣場。楊某表示，為支持村里公共基礎設施建設，與村委會簽訂協議，協議中寫到將佔用0.66畝土地，以及補償楊某14880元（人民幣，下同），協議約定公廁建設位置需要佔用其豬圈。

雖然楊某在建設初期提出過意見，但是2個月後回家時發現，公廁並未建在約定好的豬圈位置，而是建在正對著其大門口的院子裡。據了解，楊某家是一個2層小樓，門前有一個小廣場，村里所修建的公廁，剛好修建在他家的院子裡。「我看到花池子才發覺廁所跟我和村里講的位置移動了，面積擴大了。原來我只同意（公廁）建20平方米，他們現在大概修了50多個平方。」

楊某為此多次提出反對，但是公廁的建設仍然進行。「我門一開，人家在我這裡上廁所，我出來吃飯端個碗怎麼辦。我夏天乘涼，冬天曬曬太陽，人家在我家這裡上廁所，對我住家帶來多大的不方便。」

村委會表示公廁是經過相關部門批准的「公共資源」，公廁已經建好，不可能拆除，拆除會浪費納稅人的錢。

據了解，公廁的整個工程已基本完工，只剩下內部的建設未完成，現在處於停工的狀態，雙方正協商以達成進一步共識。

（綜合報道）