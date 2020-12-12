內地發布今冬首個寒潮預警　中東部多數地區將現入冬後最寒冷天氣

內地中央氣象台消息指，預計今日至下周一（12日至14日）中東部地區將受較強冷空氣影響，大部分地區將出現入冬以來最寒冷的天氣。中央氣象台昨日（11日）下午6時已發布今冬首個寒潮預警。

今次降溫幅度較大有兩大區域，首先是內蒙古河套及周邊地區，降溫幅度在8至10˚C，然後是湖北中西部至湖南大部、貴州中東部、廣西等地，降溫幅度在8˚C以上。同時，北方地區會呈四至六級偏北風，部分達七至八級陣風；南方地區江河湖面的陣風則將達到六至七級。

據中央氣象局首席預報員張濤介紹，今次並無極端性的降溫幅度及風力出現，且隨着冷空氣自北向南移動，今日晚間華北中南部、黃淮等地的霧霾天氣將基本解除。他又指，中西部大部分地區、安徽西南部等地會有雨轉雪的現象，湖南地區將會出現雨轉雨夾雪、雪和凍雨天氣。陝西中部、甘肅南部則將直接有小雪，四川東北部部分地區亦將形成雨夾雪或下雪天氣。

另外，南方雨雪最明顯的時段將是明日白天到晚間，長江以北地區的湖北、安徽等地降水將在下周一顯著減弱，江南地區將進入陰雨天氣。至於貴州、湖南等地的凍雨天氣，主要會發生在明晚至下周一。

至於香港方面，天文台預料一股強烈冬季季候風會在下周初抵達華南，下周一本港氣溫將會顯著下降，並在周二進一步降溫，市區最低溫跌至13度，大致多雲，早上相當清涼及有一兩陣雨，其後數天早晚仍然清涼，部分時間有陽光。另一股季候風補充料會在下周周末抵達廣東沿岸，並持續為該區帶來清涼的天氣。

（綜合報道）