新冠肺炎｜傳南京機場要求成都旅客原路返回　機場闢謠是惡意P圖

今日（12日），一張寫有「請來自四川省成都市的遊客原路返回」及「南京祿口國際機場」字樣的照片在網絡流傳，引起網民熱議。 但經過核實，網上流傳的圖片為經人惡意修改，南京祿口國際機場事後闢謠表示，機場告示牌上的真實內容是「請來自四川省成都市郫都區的旅客主動到此申報登記」，已經報警處理。

一張寫有疑似南京祿口國際機場在接機口標註「請來自四川省成都市的遊客原路返回」的照片在網絡上掀起波瀾。但值得關注的是，因為機場的標識為中英雙文，有網民就關注到圖片中的英文內容是「COVID-19 Related Info Reporting Area for Passengers from Pidu District,Chengdu, Sichuan Province」，與中文標註的內容意思並不相同，於是對此張照片的來源亦產生懷疑。

經過核實，此張照片的內容是經人惡意修改的。對此網民就紛紛表示，「學英語多麼重要」、「沒文化的p的，英文不會啊」、「造謠英文都不p，真是拙劣」、「造謠的鍵盤俠需要法律的嚴厲制裁」、「誰這麼缺德，無語」。

南京祿口國際機場下午亦在微博闢謠表示，「網友於12月12日發布的惡意P圖，嚴重違背事實，擾亂防疫公共秩序，屬於違法行為。目前，公安機關已介入調查。希望廣大網友不信謠不傳謠，杜絕不實信息肆意傳播，共同維護清朗網絡空間」。據悉，惡意改圖的網民已經被找出，警方正進一步偵辦案件。

（綜合報道）