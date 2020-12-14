陝西婦啞忍家暴40年訴請離婚　法院駁回：應珍惜來之不易幸福晚年

陝西黃陵縣一名李姓女子，1980年與丈夫楊某登記結婚後，一直遭受對方家暴。但為了照顧3名子女，她多年來忍氣吞聲。如今40年過去，3名子女都已成年工作且娶妻生子，李女便以夫妻感情破裂為由起訴離婚。 然而，當地法院最終駁回了李女的訴訟請求，判決書指出，「年少夫妻老來伴」，應「珍惜來之不易的幸福晚年」。

根據中國裁判文書網近日公布的此案判決書，1980年，李某與楊某登記結婚。由於雙方婚前了解較少，婚後李某發現丈夫脾氣暴躁易怒，經常打罵自己。為了照顧年幼的3名子女，她多年忍氣吞聲。

從結婚起的40年來，李女一直忍受丈夫的暴力。（示意圖／資料圖片）

如今，3名子女都已成年工作且娶妻生子，她便向法院訴請離婚。楊某不同意離婚，辯稱自己雖有不對的地方，但「年紀大了開玩笑很正常」，何況自己沒有出軌。楊某說，年老應該「互相照應」，希望妻子再給他一次機會。

陝西省黃陵縣人民法院經審理認為，夫妻兩人共同生活40載，且將子女3人撫養成人，「40載攜手歲月，風裏雨裏實屬不易，都應珍惜來之不易的幸福晚年」。雙方雖因瑣事發生矛盾，但並不足以導致夫妻感情徹底破裂，「年少夫妻老來伴，晚年生活更加需要相互支撐」。

法院指出，兩人今後只要能互諒互讓，相互珍惜，加強溝通與交流，妥善處理化解現有矛盾，仍是一個和睦美滿的家庭。最終，法院駁回李某的訴訟請求，案件受理費150元由李某承擔。

不過，這項法院判決在內地網絡上卻遭受一面倒的批評。有網民表示「三觀盡毀」，指出李某已忍受家暴40年，走到晚年，離婚或許就是她這輩子最大的執念，而法院竟然駁回，實在難以理解：

「這難得的福氣讓法官也享受享受吧」 「那法官替她感受家暴嗎？站著說話不腰疼，40年！」 「家暴40年都解脫不了，這是什麼世道」 「有沒有權利不愛了？」 「哪來的幸福晚年太扯淡了！」

（綜合報道）