農民工有需要老闆伸「援手」竟幫借錢　京東網貸廣告捱轟賬戶被封

近日，內地網貸平台京東金條的一則廣告在網絡上流傳，因帶有歧視窮人、誤導消費者等的情節引發網民議論。 目前，在網絡平台發布該廣告的賬戶疑似被已封鎖。

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網上流傳的廣告顯示，機艙中有一名農民工打扮的男子，因為母親嘔心想吐向空服人員緊急求助，希望能開窗或者換座位。農民工的舉動隨即遭前排乘客白眼，鄙夷地表示「沒坐過飛機嗎？」、「出了事你負責呀？」。空服人員其後未有確認乘客身體不適的原因，反而推銷起升艙服務「請問您需要升艙嗎？升艙費用是1290元（人民幣．下同）」。價格不菲下，囊中羞澀的農民工只好放棄。

此時，坐在最後一排的老闆打扮的男子突然表示說「升，升艙的錢我來出」，隨後就拿過農民工的手機，操作一番後給他弄了15萬元的京東金條借款額度，「兄弟，這是你在京東金條上的『備用金』，可以隨取隨用，別被那些沒禮貌的人給笑話了」。農民工見狀表示「這是網貸吧，我怕」，老闆就再次強調這是大品牌、利息低、放款快等。

京東的網貸廣告引來大量批評。（資料圖片）

廣告出街後引來大量批評，「吐槽的點極其密集」，一方面空服人員罔顧乘客真實需求，引誘農民工升艙，二來老闆一句「我出錢」，卻是幫對方申請網絡貸款。此外，其他乘客歧視農民工貧窮，卻對低息網貸讚賞有加。

網民熱議：

這是甚麼陰間視頻啊，一邊義正言辭說『我來出』，然後幫人去貸款？京東這是甚麼反向宣傳？策劃和廣告部門不想幹了？ 這廣告簡直絕了，隨便一個人就可以用你的手機開通貸款的網絡安全環境；看到低息就想無腦開通的消費者。 這廣告太沒良心了，比淫穢廣告還惡心。 不就是貸款嗎，還裝好人。 瘋了嗎……真就想抓著老百姓往死裡吸。

在網民的吐槽與指責後，在網絡平台發布該廣告的賬戶疑似已被「封鎖」，已經搜尋不到。據了解，內地《廣告法》中明確規定「廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者」。早前，360借條的廣告亦因為「內容低俗」被迫下架。

（觀察者）