捕捉45隻癩蛤蟆予友人做藥　四川漢非法狩獵罪成獲刑

四川一名鄭姓男子早前非法捕捉45隻蟾蜍（俗稱癩蛤蟆），打算給朋友做藥用，結果被警方當場捕獲。案件周二（15日）在瀘州龍馬潭區法院一審宣判，鄭男非法狩獵罪成，被判處拘役3個月，緩刑6個月。

公訴機關指控稱，被告鄭男今年6月18日晚上11時許在龍馬潭區金龍鎮塘坡村，於禁獵區、禁獵期採取「夜間照明」方式非法捕捉蟾蜍，經鑑定均為中華蟾蜍，屬具重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。鐵證如山下，鄭男悔恨不已，當庭認罪悔罪，「很後悔，觸犯了國家的法律法規，認識到自己的錯誤了」。

法院認為，鄭男違反狩獵法規，破壞野生動物資源，情節嚴重，構成非法狩獵罪，惟鑑於被告到案後如實供述罪行，自願認罪認罰，認罪態度誠懇，且所捕捉的蟾蜍均已放生，遂對其從輕、從寬處罰。

據了解，四川省每年3至7月為全省禁獵期。而龍馬潭區法院法官嚴婷介紹，中華蟾蜍其實屬於國家「三有」保護野生動物，與麻雀、壁虎、青蛙、蛇類等一樣在《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》中，捕捉逾20隻便構成犯罪。她又強調，這些野生動物對於維護生態平衡，改善自然環境，促進社會經濟可持續發展具有重要意義，每一宗環境資源案件的判處皆為一次宣傳教育。

（封面新聞）