浙江破獲非法出售瀕危野生動物案　查獲逾3000隻名貴蜘蛛

浙江警方近日破獲一宗非法出售珍貴、瀕危野生動物案，共抓獲11名疑犯，其中有5人被採取刑事強制措施，並且搗破4個非法出售場所及2個非法培育點。 警方此次查獲超過3000隻珍貴、瀕危蜘蛛。經國家林業局森林公安司法鑑定中心鑑定，查獲的品種中有墨西哥火腳捕鳥蛛、墨西哥紅尾捕鳥蛛、墨西哥紅膝頭捕鳥蛛、洪都拉斯卷毛捕鳥蛛、帝王蠍等，都被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ，總值高達200多萬元人民幣。

一隻洪都拉斯卷毛捕鳥蛛。（都市快報）

據了解，浙江桐鄉市警方是在3月時發現一條線索，有人在網上購買面包蟲及蟑螂，與飼養墨西哥捕鳥蛛時所需要的飼料種類相同。警方調查後，果然發現買家家中共飼養3隻墨西哥火腳捕鳥蛛及紅尾捕鳥蛛，都是屬於公約中的珍貴、瀕危野生動物。

警方成立專案組追查，確認背後有一個以姜姓夫婦為首的非法出售珍貴、瀕危野生動物犯罪集團，涉及浙江、廣東、上海、山東、江蘇等全國20多個省市，買家人數達萬人以上。及至4月16日，在山東警方的兀配合下，警方在濟南疑犯姜某等7人，繳獲1000多隻角蛙、800多隻守宮蜥蜴、2000多隻捕鳥蛛及100多隻蠍子。

警方介紹，姜某在圈子裏頗有名氣，與妻子在農村租用一幢三層樓高的民房充當工作室，並且在工作室附近租用一個院子來作為倉庫，專門存放各種珍貴蜘蛛。近年來打擊力度加大，網上找不到同類網店，姜某夫婦就轉戰網上直播，在直播間叫賣。姜某妻子做女主播，在直播時展示各種名貴蜘蛛等小動物，其擁有多達300多萬名粉絲，日常在線人數亦有十多萬。一隻3釐米長的墨西哥火腳捕鳥蛛索價35元（人民幣．下同）至60元，姜某夫婦憑此一年銷售額約有1000萬元，加上利潤空間大，已在濟南購買了一幢別墅。

不過，警方發現姜某只是轉售從深圳一間網店買來的名貴蜘蛛。警方轉戰深圳，發現幕後是一名江姓男子。江某主要是以發展代理為模式，通過批發網站等，把養殖的名貴蜘蛛銷售給代理商。江某的名貴蜘蛛大多來自境外，通過航空快遞方式，從歐洲大量走私入境。此外，江某還專門學習墨西哥火腳捕鳥蛛等名貴蜘蛛的培育技術，在家中培育、飼養後，再通過網店銷售。

印度華麗雨林捕鳥蜘。（都市快報）

墨西哥紅膝頭捕鳥蛛。（都市快報）

警方在7月14日再次採取行動，在龍崗區一間出租房內抓獲江某等3人，查獲200多條粟米蛇、100多隻守宮蜥蜴、200多隻蠍子及5000多隻捕鳥蛛，當中有2925隻捕鳥蛛屬於公約內的受保護動物。

警方提到，名貴蜘蛛的買家以年輕人為主，年齡大多20歲左右，有相當一部分人是中學生。他們會將名貴蜘蛛安放在一個透明膠盒中，食物就是蟑螂和面包蟲。該些蜘蛛飼養方便，只須餵食一次可以放任半個多月，加上壽命較長、環境乾淨，是不少年輕人追捧的另類寵物。

該些名貴蜘蛛飼養方便，只須餵食一次可以放任半個多月，加上壽命較長、環境乾淨，是不少年輕人追捧的另類寵物。（都市快報）

目前，被解救的3000多隻受保護動物，已分別移交浙江、廣東野生動物救護中心妥善處置。

（綜合報道）