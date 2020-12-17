湖南浙江多地「拉閘限電」　長沙停電上班族徒步攀二三十層寫字樓

繼浙江省日前實施環保新規，要求市級單位辦公區域3℃以下才可開空調後，湖南、江西等省份亦陸續發布「拉閘限電」措施。湖南長沙即有多區限電，有市民反映，因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班，正常生活秩序受嚴重影響。據了解，本次「拉閘限電」與氣溫突降、居民取暖用電量突增，以及工業用電高峰來臨有關。

湖南省發改委日前發布《關於啟動2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知》，全省最大負荷已達3093萬千瓦，超過冬季歷史紀錄，日最大用電量6.06億千瓦時，同比增長14.1%。國網湖南省電力有限公司預測，2020至2021年迎峰度冬期間，湖南電網最高用電負荷將突破目前全省電力供應極限。

在此期間，湖南省可供電力存在300至400萬千瓦缺口、日可供電量存在0.1至0.2億千瓦時缺口。為保障全省電網平穩運行和電力可靠供應，《通知》要求全省自本月8日起啟動限電措施，包括有序用電時段為每日上午10時半至中午12時、下午4時半至晚上8時半；措施將優先保障居民生活、關鍵公共設施和重點企業用電，適當壓限行政單位和景觀用電。

江西電網統籌用電負荷，調度發受電電力均創歷史新高。江西省發改委決定，自本月15日起，每日早晚高峰段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。

據指，近期中國多地氣溫呈「斷崖式」下跌態勢，雨雪冰凍天氣來襲，令網架薄弱區域存在突發短時停限電風險，電網安全穩定運行壓力較大。長沙供電公司新聞發言人吳東琳表示，湖南全省比往年提早一個月入冬，且受燃煤減少、水庫水位下降、風力發電受冰凍影響無法有效發電以及外來電減少等影響，供電形勢較為嚴峻。

國網湖南電力新聞發言人陳浩稱，近年湖南全省工業、商業、居民生活用電負荷、用電量持續上升，但電源裝機容量並未大幅增長，發電能力相對滯後。國網湖南電力副總經理張孝軍表示，今冬湖南省現有電源裝機容量可能無法實現滿負荷發電。

浙江省近日亦實施限電措施，包括要求市級單位辦公區域3℃以下才可開空調，且設置溫度不得高於16℃等。除了受「雙控」（控制能源消費強度和消費總量）和「減煤」工作面臨的嚴峻形勢和綠色發展的要求影響，浙江限電與工業用電高峰來臨，電力供應保障壓力增大有關。

報道指，國外企業受疫情影響仍處於關停狀態，大量以化纖、化工、印染、紡織等高耗能產業為主的聖誕節、新年的製造訂單轉移到浙江、廣東等地。今年11月，浙江省出口總值達2381.6億元（人民幣），同比增長20.8%，在企業加班加點生產的同時，也對當地電力供應保障造成巨大壓力。

中國電力企業聯合會今年8月初發布報告稱，下半年全國電力供需總體平衡，部分地區電力供需偏緊，預計全年全社會用電量同比增長約5.5%。上半年，全國新增發電裝機4074萬千瓦、同比少投產1194萬千瓦。