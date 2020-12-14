浙江溫州環保新規：市級單位辦公區域3℃以下才可開空調

浙江溫州市機關事務管理局上周六（12日）發通知稱，針對目前省、市能源「雙控」和「減煤」工作的嚴峻形勢和綠色發展要求，從即日起至本月31日，市級各有關單位辦公區域在氣溫達攝氏3度或以下時，方可開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得超過攝氏16度。 有關通知引起網民爭議，有網民認為此舉有利於環保，不過也有人指出室溫達攝氏3度或以下時，室外氣溫起碼跌至零下5、6度，認為有關措施「不人性化」，只會令更多人生病染疾。

通知要求，溫州市級單位辦公區域3℃以下才可開取暖設備。 （網上圖片）

通知又要求，市級各有關單位的餐廳在用餐時可開啟冷氣機等取暖設備，用餐結束後立即關閉，設置溫度不超過18度。辦公區域的日常照明要做到人走即關燈，無特殊情況下景觀燈一律關閉。

同時，該市平陽縣明確在今年底前，機關企事業單位、垂直管理單位、金融機構的餐廳在用餐時，原則上不可開啟取暖設備，確有必要開啟的需在用餐結束後立即關閉；同時鼓勵行樓梯，3層樓或以下不得使用電梯。

浙江溫州市機關事務管理局發出有關通知。（網上圖片）

據指，《浙江省進一步加強能源「雙控」推動高質量發展實施方案（2018-2020年）》要求，浙江今年將建立能源「雙控」（控制能源消費總量和能源消費強度）倒逼轉型升級體系，累計騰出用能空間600萬噸標準煤以上；完成「十三五」能源「雙控」和煤炭消費總量控制目標任務，全省單位GDP能耗年均下降3.7%以上，能源消耗總量年均增長2.3%以內，煤炭消費總量比2015年下降5%以上、控制在1.31億噸以內。

今年9月下旬召開的浙江省能源「雙控」和「減煤」工作會議，要求緊盯全年能源「雙控」和「減煤」目標，加強任務部署，各市要強化責任，加強組織領導、督導檢查和工作協同，省發改委第四季度將開展重大項目節能專項檢查，對目標進展滯後的重點地區進行督查指導，盡最大努力完成年度目標任務。

浙江溫州市能源「雙控」和「減煤」工作形勢嚴峻。（新華社）

據《溫州市打贏藍天保衛戰行動實施方案》，今年全市煤炭消費總量要比2015年下降5%，佔能源消費總量的比重下降到42.8%以下，發電和集中供熱用煤佔比達到省要求。

平陽縣政府官網今年8月發布的《關於進一步加強能源「雙控」工作的通知》顯示，該縣上半年單位GDP能耗降低率為-1.2%，單位GDP電耗降低率為-2.8%，能源「雙控」任務非常嚴峻。