台設立「戰時限電」條款：遇戰爭等情況政府可啟動緊急限電

台灣經濟部8月14日公吿修正已多年沒有調整的「電源不足時期限制用電辦法」，在其中新增「戰時限電」條款：當遇上政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，導致電力供應預期發生嚴重不足時，台灣政府可以啟動緊急限電。 據悉，本次修法是台灣首度將戰爭、政治歸入限電條件。

儘管今年夏天台灣氣温偏高，推升民眾吹冷氣、空調等用電需求，但台灣整體供電相當穩定，入夏後電力燈號都是綠燈，未來兩個月的發電備轉率也有10％，堪稱尚有餘裕。台灣經濟部此時祭出修法，納入敏感的戰爭字眼，又適逢美中台三方在台海、南海軍事敏感之際，難免令人好奇是否「別有用心」？

在兩岸軍事緊張之際，台灣官方悄悄祭出修法，設立「戰時限電」條款，遇上戰爭時可緊急限電。有觀察者指，這可能間接證實台海情勢的不穩。（中央社）

對此，台灣經濟部方面則向台灣媒體澄清：台灣目前現行的用電法規，對於重大事件導致缺電的應對措施，可謂相當模糊，例如新冠肺炎疫情在全世界延燒，假如受到疫情影響，導致天然氣等重要發電原料無法進口到台灣，勢必將嚴重影響台灣發電，此時便可能緊急啟動限電，也因此才新增相關條文，令官方在應對問題時有法源依據，就算要啟動限電，也會提前一天宣布，令用電戶可提早因應。

另一方面，台灣行政院長蘇貞昌在8月18日出席公開活動，也被問到相關議題。當時台媒問蘇貞昌，台灣經濟部本次的修法，被批評是在這個時刻用政治手段來解決經濟能源的問題，如何看待此評論？

蘇貞昌則答稱，台灣過去一度有電力供應缺少的危機，但這幾年來，我們看到，無論是備轉容量率、備用容量率，都非常充足，沒有限電危機，「經濟部現在做相關辦法的修訂，這是因應各種情況對於相關的行政命令與時更新的必要。」蘇貞昌說，這跟所謂政治限電根本沒有關係，這樣子評論的，才是政治口水。