新冠肺炎｜國產雞腿外包裝驗出病毒　麥當勞中國：未購買該批次

內地肯德基、麥當勞、漢堡王（Burger King）等快餐企業的供應商嘉吉蛋白營養科技（安徽）有限公司，其一批「琵琶雞腿」標本周三（16日）被驗出新冠病毒陽性，這也是內地首次在國產雞腿外包裝發現新冠病毒，遂引起廣泛關注。 麥當勞中國周五（18日）回應指，未有購買該工廠及該批次產品。而肯德基（中國）母公司百勝中國和漢堡王就表示不予回應。

安徽滁州市來安縣此前通報，無錫市梁溪區某超市物流中心從嘉吉蛋白營養科技（安徽）有限公司購進的一批「琵琶雞腿」 ，其中一份抽檢標復核為陽性。嘉吉於周四（17日）回應指，涉事批次的雞腿產品由經銷商自行提貨、運輸、入庫和取樣送檢。

嘉吉的「琵琶雞腿」供應麥當勞、肯德基和漢堡王等多間國際餐飲品牌。（網上圖片）

公開資料顯示，嘉吉滁州項目的主要客戶包括麥當勞、肯德基和漢堡王等國際餐飲品牌，還包括沃爾瑪、百聯等超市。

麥當勞中國相關負責人回應稱，相關部門已多次闢謠，國產雞腿沒有問題；同時，麥當勞沒有購買這家工廠及該批次產品，相關產品也未流入麥當勞的倉庫和市場，將隨時關注和跟進任何影響消費者食品安全的問題。

肯德基（中國）母公司百勝中國與漢堡王的相關負責人則表示不予回應，雙方均認為這是嘉吉公司的事情，以嘉吉回應為主。「這是嘉吉的經銷商出了問題，跟我們沒關係，我們沒必要回應」。

（新京報）