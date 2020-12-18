新冠肺炎｜中核集團：輻照技術有望用於冷鏈食品新冠病毒消殺

內地近期進口冷鏈食品核酸陽性檢出率明顯增高，波及省份增多，涉及產品範圍從海產品到畜禽肉類產品。 對此，中核集團將聯合多間研究院、公司共同開展研究，利用輻照技術消殺冷鏈食品中的新冠病毒。

為強化「外防輸入、內防反彈」以及「人物並防」，防止新冠病毒通過冷鏈物流渠道傳播，中核集團組織中國輻射防護研究院、中國同輻股份有限公司、同方威視三間單位，聯合軍事科學院、清華大學等科研高校，共同開展冷鏈食品新冠病毒防控輻照消毒技術攻關。

前期團隊已開展冷鏈食品中新冠病毒滅活模擬工藝研究，即模擬新冠病毒對輻射敏感，在近3個月時間內，利用2種模擬新冠病毒開展了系列輻照滅活工藝實驗，取得了大量的實驗數據。模擬實驗表明較低的輻射吸收劑量就可以達到滅活效果，且對食品安全不構成影響，根據該研究初步結果，輻照技術有望用於進口食品新冠病毒消殺的工業化應用。

中核集團：輻照技術有望用於冷鏈食品中新冠病毒消殺。（網上圖片）

中核集團冷鏈食品新冠病毒防控輻照消毒技術攻關項目團隊將繼續開展新冠病毒輻照消毒研究，建立新冠病毒輻照消毒工藝，開展冷鏈食品新冠病毒防控輻照消毒工業化示範應用，為冷鏈食品新冠消毒提供一種便攜、無害的技術手段。

據介紹，輻照消毒將不存在化學消毒中的藥物殘留問題，而且射線穿透力強，消毒均勻徹底，適用於大量冷鏈食品表面和內部的消毒。

（中核集團微信公眾號）