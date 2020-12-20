開賭場砍殺競爭對手　四川黑社會組織41人被判刑　主腦囚終身

四川雅安市一個以王偉為首的黑社會組織，為清除開設賭場障礙，派出「金牌打手」多次踩點後砍殺競爭對手，導致1死多人受傷，涉犯故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆等違法犯罪行為。 雅安市公安局周日（20日）透露，雅安市中級人民法院上周五（18日）一審公開宣判，該組織41名成員全部獲刑，包括王偉等3人被判最終身監禁，其餘獲刑2年半至20年不等。

警方通報，王偉等人在雅安市漢源縣等地以開辦茶樓為掩護，開設賭場抽頭漁利、高利放貸，非法斂財逾3500萬元（人民幣，下同）。為樹立地位、報復尋仇、打壓對手，該組織實施一系列違法犯罪行為，包括派人砍殺競爭對手，導致對方全身多處受傷失血性休克死亡，涉及11個罪名共46宗案件，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪。

涉案黑社會組織41名成員全部獲刑。（網上圖片）

偵查期間，公安機關同步開展打財斷血工作，共查封、扣押、凍結涉案資産價值達2200餘萬元。其中，經追根溯源，查明並凍結疑犯已成功轉移的非法資産450餘萬元。

警方表示，去年7月接到四川省掃黑辦交辦的王偉涉黑涉惡違法犯罪線索後，立即派員趕赴漢源、西昌、成都等地，秘密接觸多名受害人、證人調查取證。經偵查摸排，初步查明王偉等人涉嫌在上述地方開設賭場、高利放貸、尋釁滋事、聚眾鬥毆等多宗刑事案，可能構成集團犯罪或涉黑犯罪。

經深入調查，專案組掌握到王偉出境藏匿在東南亞國家，且在境外投靠當地勢力，決定放虎歸山、引蛇出洞。直至今年11月25日，王偉入境從昆明乘機飛往成都，專案組得悉後立即對接機場警方控制王偉，並同步展開收網行動，一舉拘捕多名疑犯。

經多次審訊，疑犯先後供述所參與的犯罪事實，並交代出多年前組織內「金牌打手」支壯帶人在西昌砍殺競爭對手柳某一案。專案組查明案情，連夜拘捕該案另外4名共同作案人員，並查明王偉在事後分批次安排支壯等人離開西昌，前往成都、彭州、眉山等地躲藏，並發放生活費為其善後的犯罪事實。

雅安市中級人民法院一審公開宣判，該組織41名成員全部獲刑。（網上圖片）

法院日前開庭審判，該組織41名成員全部獲刑，其中王偉和組織成員支壯、楊爽3人被判囚終身，另有7名組織成員被判囚20年，其餘成員均獲刑2年半以上。同時，王偉及5名骨幹成果的個人財産全部沒收，其餘被告罰款逾197萬元，追繳、責令退賠違法所得共3500餘萬元。

（綜合報道）