四川黑社會為成員「武術集訓」發「年終獎」　橫行十餘年獲利數億

四川雅安的董憶、余斌等人被控組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案今年9月宣判，董憶被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，余斌則被判囚25年。 據官媒報導，董憶等人在雅安自2008年以來犯下累累罪行，他們常常以持槍、活埋、電擊、威脅吃屎尿等方式威脅受害人，並通過開設賭場等方式非法獲利數億元。在為其充當「保護傘」的人中，還包括時任市公安局副局長。

警方介紹稱，該案是雅安有史以來偵辦的時間跨度最長、空間跨度最廣、涉案人員最多、社會危害最大、境外追逃最難、打掉保護傘層級最高的一起典型黑社會性質組織案件。

警方指，2008年以來，董憶、余斌為擴大社會勢力、非法聚斂錢財，通過籠絡同鄉、招納、糾集有犯罪前科劣跡的人員和社會閑散人員，形成了人數達45人的黑社會性質犯罪組織。辦案民警介紹說：「董憶要求組織成員凡事須聽從他的指令，大家必須尊重大哥，忠於組織，不得背叛。」

董憶、余斌等人組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案宣判現場。（網絡圖片）

發明「釣魚」等酷刑迫害受害人

為鞏固擴大組織的社會影響力、戰鬥力，董憶、余斌安排手下租場地請教練，對部分成員集中進行武術訓練；不定期組織成員聚會；在實施敲詐勒索等違法犯罪活動期間，統一安排車輛、食宿；在部分組織內犯罪活動中對組織成員按月發放工資，年終發放獎金；通過贈送車輛、「平事」（請律師、照顧成員家屬）等手段，籠絡成員，穩定組織。

據辦案民警介紹，在該黑社會性質組織發展過程中，先後實施聚眾鬥毆、搶劫、故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事、故意毀壞財物、強迫交易、開設賭場、非法持槍、保險詐騙、妨害公務等犯罪活動。

據警方介紹，董憶等人還「發明」多種酷刑，「他們將肉掛在魚鉤上，通過魚線讓受害人吞進胃裡，然後反復拉扯，讓受害人飽受折磨，稱之為『釣魚』」。

警方抓獲在逃嫌疑人。（網絡圖片）

2018年，掃黑除惡專項鬥爭打響，董憶和團夥成員四散而逃，藏身境外。

辦案警察曾遭緬甸地方武裝包圍

2019年8月4日，專案組境外追逃抓捕組在緬甸境內將董憶抓獲歸案。董憶曾經放話說，「死都要死在國外。」在押解過程中，董憶曾兩次跳車逃跑，但都被專案組民警成功抓獲。

警方指，當專案組民警押著剛剛抓捕到手的董憶等3名犯罪嫌疑人准備離開時，突然被緬甸地方武裝勢力人員持數支衝鋒槍圍住，不過，當中國警察表示自己是抓捕犯罪嫌疑人後，對方不再阻攔。

另一方面，雅安市紀委監委也對董憶涉黑組織「關系網」「保護傘」進行調查，發現，2014年以來，時任雅安市公安局常務副局長的卓義才一直為董憶逃避公安機關查禁、處理經濟糾紛等事項提供幫助、站台撐腰。

董憶、余斌等人組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案宣判現場。（網絡圖片）

現在，卓義才已被「雙開」，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。截至目前，雅安市從該案中已查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題10人。

今年9月17日，雅安中院一審公開宣判了董憶、余斌等45名被告人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案。

董憶被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；余斌被判處有期徒刑25年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人全部財產。其他人被分別判處有期徒刑4年至無期徒刑。

（光明網）