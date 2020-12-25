新冠肺炎｜遼寧瀋陽患者個資外洩遭惡言攻擊　家屬：已精神崩潰

12月初，成都一宗新冠肺炎確診個案的個人資料遭到網民「人肉」起底後，引起軒然大波，而近日就再有類似事件發生。 12月23日，遼寧省瀋陽市通報新增一宗新冠肺炎確診個案。隨後這名患者尹某某及其家人的個人私隱信息，包括姓名、身份證號、手機號碼、家庭詳細地址等在網絡上傳開，並遭人惡語相向。尹某某的家屬表示自己的精神處於完全崩潰狀態。

瀋陽的新冠肺炎確診患者個人信息遭洩露。（微博）

據悉，尹某某是韓國返瀋人員，在解除隔離後新冠病毒核酸檢測呈陽性，當局隨即對相關人員採取隔離措施。12月24日中午，尹某某的家屬在網上發文稱，自12月23日早上開始，手機就嚮個不停，有過百個電話不斷打入，還有人發短訊惡語攻擊，已經嚴重影響到個人生活。

尹某某的家屬表示，自己和家人的姓名、身份信息、電話號碼、出行軌跡都在網絡被起底，目前的精神狀態處於完全崩潰。她希望有關信息不要再繼續轉發擴散，並表示有關部門應該對洩露資料的人一查到底。

「這些信息是我們配合瀋陽市政府防疫需要，主動向政府相關部門報備的，這是我們作為公民的義務，也是為控制疫情在盡自己的責任和力量。但讓我失望的是，我們提供的個人信息就這樣完完整整地暴露於天下。我們是病毒的受害者，沒想到又遭到了網絡人肉這樣的二次傷害」。

據了解，目前瀋陽市警方已經就事件展開調查，具體情況仍在調查中。

（網易新聞）