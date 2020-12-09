成都男起底確診女子　涉侵犯私隱被處罰　警方籲勿助長網絡暴力

四川成都日前新增多宗本土新冠肺炎確診病例，其中20歲女患者趙某事後慘遭網絡暴力，被「起底」公開個人私隱之餘更屢受騷擾。甚至有網民錯用另外一名女子的照片，結果該女子亦無辜受牽連。 成都警方在周三（9日）通報，散布洩漏趙某私隱的是一名24歲男子王某，目前已被行政處罰。 另一方面，成都警方在同日發布一封倡議書，強調公安機關將始終堅持「零容忍」的態度，依法懲處造謠、傳謠和侵犯公民合法權益的行為。

成都警方的通報指，王某在12月7日晚上11時許，將一張內容涉及「成都疫情及趙某某身份信息、活動軌迹」的圖片，在自身的微博上轉發，嚴重侵犯他人隱私，造成不良社會影響。王某對散布洩漏趙某個人隱私的行為供認不諱，並有深刻認識到錯誤。

趙某遭「起底」後公開個人私隱。（微博）

趙某的活動軌迹。（微博）

成都警方在倡議書中則稱，新冠疫情影響市民的正常生產生活秩序，然而「極個別不法人員借機制造謠言或以網絡暴力的方式散布他人隱私，不明真相的群眾有的主觀臆斷，有的『關心添亂』，不經意中助長了謠言和網絡暴力的傳播」。成都警方在最後呼籲，民眾要不信謠、不傳謠，要文明上網、理性發言，以疫情防控指揮部的權威發布為準，以積極有為的行動傳播網絡正能量，以維護正常的生產生活秩序為己任。

四川成都近日新增多宗本土病例。圖為涉事小區已經封鎖，門口設有外賣點。（中新社）

此外，四川省委書記彭清華在周三上午前往成都調研指導疫情防控工作時，除了提到要把疫情防控作為當前最主要的任務來抓之外，亦稱要注意保護患者隱私，做好群眾心理疏導，堅決制止網絡暴力，營造良好的疫情防控氛圍。

（綜合報道）