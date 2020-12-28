內地麥當勞推限量「Oreo餐肉堡」　網民：暗黑系列惡搞餐點

麥當勞經常推出有特色的季節限定食品，內地麥當勞近日就推出一款名為「給利奧餐肉堡」的限量漢堡包，由Oreo餅乾碎和午餐肉組合製成，極其詭異的搭配引來內地網友嚐鮮後，紛紛怒批「不要玩食物」。

給利奧餐肉堡引來很多內地網友嚐鮮（點圖放大）：

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這款「給利奧餐肉堡」內含兩片午餐肉以及Oreo餅乾碎，上面再淋上鹹甜蛋黃醬，內地麥當勞公布的價格是13.14元人民幣，限量40萬個，而且僅在12月21日發售。宣傳海報上還寫著「原創首發，創異料理」。官網更指，在偏鹹的午餐肉上灑滿Oreo碎片，兩個鹹甜交雜的組合能夠同時兼具，顛覆大家以往的味蕾，讓美味更上一層樓。

至於「給利奧餐肉堡」名稱的由來，是因內地麥當勞與午餐肉品牌「世棒」（Spam）聯名行銷，為了取諧音，把奧利奧（Oreo）改成「給利（力）奧」，再加上「真世（是）棒」形成行銷標語。

面對如此「創新」的產品，有內地網友狠批「花13塊找罪受」、「這黑呼呼的奧利奧噁意十足」、「暗黑系列惡搞的餐點吧」、「榮登2020最難吃漢堡」。

不過也有網民表示讚賞，指「本來覺得甜的鹹的應該不會搭，沒想到意外的和諧好吃」、「中午去買已經賣光了，想不到反應這麼好。」

（綜合報道）