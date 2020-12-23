內地夫婦驗兒子DNA「竟然是叔叔的」　丈夫詫異：我是獨子

內地一對夫婦透過試管嬰兒技術生了一個健康的男嬰，但不管驗了多少次DNA，結果卻都顯示孩子是「叔叔」的。令人相當不解是，孩子的爸爸是獨生子，根本沒有哥哥或弟弟。經由專家解釋後真相大白，原來這位父親體內竟然攜帶了未出世弟弟的DNA。

據《杭州日報》報道，小黃和妻子小李（皆為化名）結婚多年，但始終沒有成功懷上寶寶，隨著年齡愈來愈大，最終選擇了透過試管嬰兒技術，生下一個胖男嬰，全家也很開心，但是問題也隨之出現，那就是寶寶的血型和夫妻的血型並不匹配。

鑑定結果顯示，小李的確是孩子的母親，但父親卻不是小黃，通過對比，孩子最有可能是「叔叔」的。小黃則詫異表示，「我沒有兄弟，是家裏的獨子」，孩子當然也不可能有「叔叔」。

廣醫三院法醫物證司鑑所馬曉燕指出，該案應該是鑑定行業中非常罕見的「嵌合體案例」，「這位『爸爸』身體內攜帶有兩個人的DNA，可能他在媽媽肚子裏的時候，還有一個雙胞胎弟弟，但是這個雙胞胎弟弟的胚胎沒有發育下來，反而和他的胚胎出現了融合，導致這個『爸爸』攜帶兩個人的DNA出生，而且他把弟弟的DNA傳給了孩子。」

對於這麼神奇的事情，不少網民嘖嘖稱奇，也有人不禁發問：「那這個孩子算有生父嗎？」更有人質疑報道的真實性，認為是媒體編出來的故事：

「幸虧是試管嬰兒，不然這女的還說的清楚嗎？」 「幸虧是獨子，要真有個兄弟，那可就要麻煩了。」 「叔叔：雖然我沒有身體，但是我擁有後代」 「幹啥啥不行，編故事第一名。」

（綜合報道）