內地明年實施「限塑令」　可降解產品及製造機器供不應求

內地明年1月1日起實施「限塑令」，在直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所，禁止使用不可降解的膠袋。不少商家正採取替換措施，包括改用可降解的餐盒、餐具、膠袋等，令可降解產品供不應求。有生產商認為，市場只要渡過半年的適應期，需求會逐漸走向平穩。

在四川成都從事塑料製品生意的賈女士表示，相比傳統膠餐盒，以玉米澱粉、紙和鋁製成的可降解或可循環使用餐盒，保溫性能更好，採購方多數是大型酒店和連鎖餐飲店。傳統膠餐盒與可降解產品價差明顯，至少相差一半左右。雖然近一年環保餐具的銷量有所增加，但仍不及傳統膠餐盒。

賈女士指出，相較於部分可降解產品的半年至1年的保質期，完全可降解產品的保質期只有3個月。由於保質期短，她只會在有訂單時才開機製造，平時沒有庫存現貨。她認為，隨着大眾對食品健康及環保的關注，「限塑」趨勢肯定不會改變，相信「禁塑」的日子亦不遠。

位於江蘇蘇州的膠袋生產廠商副總經理郝家驊表示，目前可降解膠袋和生產機器均供不應求，有大批可降解膠袋生產商正在機器製造商排隊等待機器出貨。他透露，可降解膠袋的原材料價格在11月底、12月初上漲，目前市場上的可降解膠袋和普通膠袋的原料價格相差3倍，成品價格亦相差3到4倍。

郝家驊認為，市場對於可降解膠袋的需求有一個半年左右的適應期，會經歷高峰後逐漸平穩。他提到，部分廠家使用「偽降解」技術擾亂市場秩序，即使用普通塑料和光分解劑，但相信隨着市場的成熟和監管的完善會逐漸解決。