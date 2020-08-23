「升級版限塑令」出台　9月1日起廣州深圳禁用不可降解膠袋

8月21日（上周五），廣東省發改委官網發布《關於進一步加強塑料污染治理的實施意見》（以下簡稱《意見》），被稱為「升級版限塑令」。 《意見》提出今年底廣州、深圳城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解膠袋；2022年底全省速遞禁用不可降解的塑膠包裝袋。該意見自2020年9月1日起實施，有效期5年。

《意見》提出今年底廣州、深圳城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解膠袋。（資料圖片）

根據資料，不可降解膠袋主要成分是聚乙烯（PE），基本不可降解，即便降解也大約需要200年。《意見》指，到今年底，廣東全省黨政機關、事業單位、國有企業等單位食堂帶頭停止使用不可降解膠袋；廣州、深圳城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解膠袋，集貿市場規範和限制使用不可降解膠袋。

到2022年底，實施範圍擴大至全部地級以上城市建成區和沿海地市縣城建成區。到2025年底，上述區域的集貿市場禁止使用不可降解膠袋。

此外，餐飲業中的膠飲管、膠餐具等也有限制。今年底全省範圍內餐飲行業，禁止使用不可降解一次性膠飲管，不得主動向消費者提供不可降解一次性膠餐具；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性膠餐具。

《意見》指，到2022年底，全省範圍內郵政速遞網點禁止使用不可降解的塑膠包裝袋。（資料圖片）

《意見》又指，到2022年底，全省範圍內星級賓館、酒店等場所不得主動提供一次性塑膠用品。全省範圍內郵政速遞網點禁止使用不可降解的塑膠包裝袋、一次性塑膠編織袋等。

在塑膠製品生產方面，《意見》指，到今年率先在部分地市、部分領域禁止、限制部分塑膠製品的生產、銷售和使用。到今年底，禁止生產和銷售一次性發泡膠餐具、一次性塑膠棉籤；禁止生產含塑膠微珠的日化產品。

《意見》又提出，全省黨政機關、事業單位、國有企業等單位帶頭使用可降解塑膠製品或者非塑膠製品。在商場、超市、藥店、書店等場所，推廣使用環保布袋、紙袋等非塑膠製品和可降解購物袋。在商場、超市推廣使用生鮮產品可降解包裝膜（袋）。在各類商品零售場所推行塑膠購物袋有償使用制。

（綜合報道）