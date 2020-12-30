聲稱中國有1.4億陽痿患者　河北藥企涉誤導投資者被罰120萬

河北常山生化藥業股份有限公司（下稱常山藥業），前年5月發布一則公告，當中提到內地有多達1.4億名陽痿患者，而旗下子公司生產的「偉哥」獲頒《藥品GMP證書》，並稱未來中國潛在的市場規模有望達到百億元級別。常山藥業的股價之後連續兩日大漲，漲幅超過20%。 河北證監局事後認為，公告當中的數據有誤導性質，對常山藥業董事長、總經理高樹華，及副總經理、董事會秘書吳志平作出懲罰。常山藥業周二（29日）發公告稱，已收到河北證監局下發的《行政處罰決定書》，累計處罰120萬元（人民幣，下同）。

常山藥業被河北證監局處罰120萬元。（網絡圖片）

常山藥業前年5月發布公告稱，其一家全資子公司獲得江蘇食藥監部門頒發的《藥品GMP證書》，該證書認證了生產品種為俗稱「偉哥」的枸櫞酸西地那非片劑，有效期至2023年5月13日。公告提到，據統計數據顯示，內地陽痿患者人數約1.4億人，假設其中有30%接受治療，人數將達4200萬人。根據2016年國家統計局的數據顯示，中國男性人口基數約為7.08億，按照常山藥業的數據推算，在不排除未成年男性的情況下，每5名男性中就有一名陽痿患者。

常山藥業相關負責人回應稱，該數字不存在故意誇大事實，數據來源於國信證券2014年5月底發布的相關研究報告，公司證券部在網上檢索取得併節選了其關於枸櫞酸西地那非市場空間的描述。惟上述回應引證常山藥業是選擇性引用部分數據，未註明數據來源及充分揭示市場風險，存在不准確、不完整的情形，致使或可能致使投資者對其投資行為發生錯誤判斷，足以對投資者產生誤導。

俗稱「偉哥」的枸櫞酸西地那非片劑。（網絡圖片）

常山藥業事後收到河北證監局的《行政處罰事先告知書》，因常山藥業對投資者的投資行為產生誤導，決定給予警告並罰款60萬；高樹華、吳志平給予警告並各處30萬罰款。自此，常山藥業的股票開始下跌，自公告的24個交易日之後，股價已下跌41%。

收到《告知書》後，常山藥業開始與河北證監局的「拉鋸戰」。高樹華及吳志平提出5點申辯意見，包括引用的數據是最可信且與事實情況一致，不構成誤導性陳述；涉案披露內容並不足以對投資者的決策產生根本影響；常山藥業沒有故意或過失引導投資者；處罰過重等。

不過，河北證監局並無接納申辯意見，認為公告中「陽痿患者人數約1.4億人」已構成誤導性陳述，公告所披露的內容符合「重大性」標準，且高樹華、吳志平在履職過程中未能勤勉盡責，不應從輕、減輕或不予處罰，最終依舊按照此前的處罰決定。