湖南16歲少年患白血病併發勃起3天　醫生：就診太遲或致陽痿

一名罹患慢性骨髓性白血病（CML）的16歲男生，日前突然持續勃起，令到他痛苦不堪。但由於他羞於向家長啟齒，直到勃起3日後疼痛難忍才求醫診治。 醫生研判症狀是由白血病病情引致，經手術治療後改善，但強調由於勃起時間太長，男生未來較大可能會出現勃起功能障礙（ED，俗稱陽痿）。

泌尿外科專科醫生為霄霄進行檢查。（紅網）

患病男生霄霄是湖南常德石門縣人，1年前被確診為慢性骨髓性白血病，一直口服藥物治療。由於從小生活在單親家庭性格叛逆，加之在校寄宿沒有家長監督，霄霄食藥很不規律。幾天前，他突然出現異常勃起症狀，又羞於告訴家長，直到勃起第3天排尿疼痛難忍才告訴父親，隨後到湖南省人民醫院血液科住院。

血液科副主任醫師陳建軍介紹，入院後檢查發現，霄霄的白細胞高達468.67×109/L，增生的白細胞在生殖器中大量淤積，該部位的血流緩慢形成血栓，阻塞微小靜脈及海綿體組織，造成血液回流障礙，最終導致異常勃起。經過血細胞分離機及藥物進行降白細胞治療後，霄霄的異常勃起仍未好轉，不得不考慮接受手術治療。

霄霄接受泌尿科分流手術後，症狀終於稍有緩解。不過醫生指出，由於異常勃起持續時間太長，海綿體已出現不可逆轉的纖維化，今後出現勃起功能障礙的可能性較大。

發病12小時是黃金治療時間

泌尿科醫生強調，青少年男性對於這樣的症狀往往羞於啟齒；而不少成年男性則存在認知誤區，認為「金槍不倒」是性能力強的表現。殊不知隨着異常勃起時間的增加，缺血和酸中毒情況加重，可能由「金槍不倒」變成「提槍不能」。

針對霄霄的情況，醫生指發病12小時是缺血性勃起障礙治療的黃金時間，可以採取非手術的保守治療；保守治療失敗後，應在發病36小時內進行分流手術。若發病超過48小時，臨床上大多數患者已無法保留勃起功能，分流手術的主要目的是恢復到疲軟狀態及減輕疼痛。

（紅網）