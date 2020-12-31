江蘇32遊客被困過山車需自行攀爬落地　園方聲稱變電站跳閘惹質疑

位於江蘇南京市的南京歡樂谷周一（28日）發生過山車事故，過山車在爬升時因短暫停電導致停機滯留，32名遊客被困，最終需自行攀爬返回地面。 園方初時表示，事件因設備外部變電站跳閘，導致設備暫停運行。惟國網南京供電公司澄清，電站未發生任何跳閘故障，園方事後才再發聲明稱，肇因是園內系統保護裝置誤動作導致跳閘。事件引起網民熱議，不少人質疑園方起初是想推卸責任，結果推卸不成反自打嘴巴。

南京歡樂谷飛翼過山車「掠食者」，周一下午3時47分在啟動爬升過程中，因短暫停電導致過山車在出發段發生停機滯留，32名遊客被困。南京華僑城實業有限公司旅遊分公司當晚發布情況說明，指出事件原因初步排查為設備外部變電站跳閘，導致設備暫停運行。

南京歡樂谷飛翼過山車「掠食者」。（南京歡樂谷）

國網南京供電公司周二（29日）發布關於過山車故障的鄭重聲明，指出事發當日為南京歡樂谷供電的220千伏西渡變電站20千伏西歡 1、2 號線運行正常，未發生任何跳閘故障，與南京華僑城實業有限公司旅遊分公司發布的情況說明 與實際情況不符。南京供電公司稱，正協助歡樂谷開展「內部用電設施電氣試驗及故障原因排查。

南京華僑城實業有限公司旅遊分公司當晚再發布《關於飛翼過山車「掠食者」 出發段停機滯留的補充情況說明》，最新調查顯示故障原因是「公園內部管轄的1號中心站」，非供電公司變電站及線路。經認真排查，初步認定事件原因為公園內1號中心站系統保護裝置誤動作導致跳閘。

據了解，內地曾發生多次遊客被拋出遊樂設施致死或重傷事故。雖然本次事件未有造成人員傷亡，但仍然引起網民討論，認為即使無人傷亡，亦不能掩蓋事件的惡劣性和問題的嚴重性，建議園方加緊排查各遊樂設施安全隱患，避免同類事件再發生。

南京歡樂谷今年11月對外開業運營。（微博）

公開資料顯示，南京歡樂谷是南京華僑城大型文旅綜合項目，也是江蘇省「十三五」旅遊業的重大項目。南京歡樂谷總投資達60億元人民幣，於今年11月對外開業運營。

（綜合報道）