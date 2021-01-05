上海漢婚前隱瞞患愛滋病　妻要求離婚法院據《民法典》判勝訴

2021年1月1日，被稱為「社會生活百科全書」的《中華人民共和國民法典》（簡稱《民法典》）正式施行。1月4日（周一），上海首宗適用《民法典》撤銷婚姻關係案正式宣判，引發關注。

全國人民代表大會去年5月28日在北京人民大會堂舉行閉幕會。會議經表決，通過了《中華人民共和國民法典》。（中新社）

據上海閔行法院，根據案情，原告女子李某與被告男子江某經人介紹相識後，很快確定了戀愛關係，訂婚後雙方開始同居。2020年6月，李女懷孕，雙方登記結婚。登記不久，江男終於向妻子坦白，表示他身患愛滋病數年且長期服藥。

雖然江男堅持表示其所罹患的愛滋病已不在傳染期內，傳染李女及其腹內嬰兒的可能性極小，且最終證明李女確實並未被傳染，但丈夫的病依然讓李女無法接受，決定終止妊娠並向上海閔行法院起訴要求撤銷婚姻。

上海首宗適用《民法典》撤銷婚姻關係案正式宣判，引發關注。（網絡圖片）

法院審理稱，愛滋病並不屬於導致婚姻無效的疾病。本案中，江男雖然患有愛滋病，但經過長期的藥物控制，已經不在傳染期內。若李女起訴要求撤銷婚姻，不符合《婚姻法》規定的可撤銷的情形。

但法院指，根據剛剛正式實施的《民法典》1053條規定，「一方患有重大疾病的，應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻」。本案中江男在結婚登記之前未如實告知李女其患愛滋病的事實，李女在知情後一年內向法院起訴要求撤銷婚姻，應予以支持，故依法判決撤銷原被告的婚姻關係。

（綜合報道）