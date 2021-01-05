海南元旦假期離島免稅銷售額超5.5億　奢侈品最受旅客歡迎

受新冠疫情影響，內地民眾未能赴國外或港澳旅遊購物，帶挈有免稅優惠的海南省的消費額激增。內地傳媒引述省商務廳報道，由去年12月31日至今年1月2日，海南省7家離島免稅店總銷售額（含有稅）超過5.5億元（人民幣，下同），同比增長超過200%，當中以奢侈品牌最受旅客歡迎。

元旦期間，海南省7家離島免稅店總銷售額超過5.5億人民幣。（中新社）

報道指，海南省各商場、超市、農副產品市場等商品在元旦期間供應充足。今年1月1日至3日，全省主要蔬菜批發企業市場供應量為6965.1噸，比去年同期增加905噸，增幅為14.94%。全省各商場、超市、農貿市場的重要生活必需品，包括糧、油、肉、禽、蛋、蔬菜等市場供應充足，未出現斷檔、脫銷等情況，市場價格運行平穩，其中蔬菜零售均價與節前持平。

據了解，三亞海旅免稅城、中免集團三亞鳳凰機場免稅店和中服三亞國際免稅購物公園3家離島免稅店，去年12月30日正式開業，令海南離島免稅店由原來4間增加至7間。海口海關統計，今年元旦假期期間，海口海關共監管銷售離島免稅品66.9萬件，購物人數7.6萬人次，同比分別增長200%和80.9%。

自去年7月1日，海南進一步放寬免稅購物政策。從去年7月1日至12月31日，海口海關共監管銷售免稅品2382萬件、銷售金額199.9億元、購買人數299.3萬人次，較上年同期相比分別增長158.2%、191.6%和59.3%。

（綜合報道）