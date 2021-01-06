山東患癌5歲童新年願望想見「超人」　奧特曼中國：會盡全力實現

山東濟南的5歲男童牟熠罹患神經母細胞瘤，現時正在住院治療。牟熠父親近日公開向社會求助，希望能為牟熠達成2021年新年的50個願望。 牟熠的願望清單中，較為困難是要見到「超人」（Ultraman，內地譯作奧特曼）。幸好皇天不負有心人，奧特曼中國官方微博日前發布消息，稱已與牟熠的家長取得聯繫，如條件允許，將在取得醫生和家長同意後，盡全力為牟熠實現願望。

牟熠罹患神經母細胞瘤。（影片截圖）

牟熠的願望清單中其中一項是「想見到真的奧特曼」。（影片截圖）

據介紹，牟熠於2019年5月確診神經母細胞瘤，至今已經過多次骨髓移植及化療。牟熠父親希望能讓牟熠感受世界充滿愛，特別為牟熠列出共有50個的願望清單。願望大多都已經實現，但其中的「想見到真的奧特曼」卻相當不容易。有網民得知消息後，亦曾經在網上號召濟南周邊地區擁有相關Cosplay衣服的人能來看望牟熠，但似乎並不多見。

奧特曼中國官方微博發布消息，稱已與牟熠的家長取得聯繫，將盡全力為牟熠實現願望。（微博）

有見及此，奧特曼中國官方微博就發布消息，表示已與牟熠的家長取得聯繫，會盡全力為牟熠實現願望。奧特曼中國的代理公司亦表示，公司已與慈善機構合作，共同介入幫助牟熠實現願望，但考慮牟熠目前的身體情況，願望暫時無法實現。慈善機構的工作人員則稱，將在牟熠身體情況許可後，派出演員身穿超人服裝與他見面。

（綜合報道）