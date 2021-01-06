北京外賣騎手送餐途中猝死　平台僅願賠2千元人道主義費用

北京43歲「餓了麼」騎手韓某偉早前在累計送完33單外賣後，於第34單外賣配送途中不幸猝死。家屬事後追究其工傷保險責任，卻被餓了麼告知韓某偉與平台並無任何關係，僅願出於人道主義給家屬提供2000元（人民幣．下同），其他則以保險公司理賠為主。 有內媒梳理資料發現，法院就有關騎手的相關糾紛事件，並沒有統一的判決標準，賠付主體亦不明晰。

韓某偉於去年12月21日一早就打開APP「蜂鳥眾包」開始接單，然後如往常一般騎着標有「餓了麼」商標尾箱的電動車配送。而此前，他還為自己在太平洋保險投保了一份1.06元的旅行人身意外傷害險。結果當天，韓某偉僅在11時至12時午餐配送高峰期內就有12個訂單，至下午已累計接到33單。

下午5時多，韓某偉在送餐途中倒地死亡。經現場勘察和屍體檢驗，當局認定韓某偉的死亡不屬於刑事案件，屬猝死。韓某偉的妻子王某表示，丈夫生前身體一直很好，也沒有吃藥需要，他們雖沒做過全面體檢，惟去年3月選擇做外賣員時，丈夫有專門去辦理過健康證，最後皆符合標準。

韓某偉生前有專門去辦理過健康證，最後皆符合標準。（紅星新聞）

她認為意外在丈夫工作期間發生，應屬於工傷，於是聯繫餓了麼平台，希望得到平台方的理賠，惟被告知韓某偉與平台並非僱傭關係，只能給人道主義費用。至於保險方面，猝死只獲賠3萬元。她不知該如何維權，只希望可獲多一些賠償維持生計。

餓了麼工作人員周一（4日）回應內媒查詢表示，韓某偉與平台沒有任何關係，並稱任何人都可以註冊使用「蜂鳥眾包」，註冊時平台也都有相關提示，一旦接受則表示認可平台的相關約定，而騎手在作出選擇時應做風險評估。根據《蜂鳥眾包用戶協議》，蜂鳥眾包僅提供信息撮合服務，用戶與蜂鳥眾包不存在任何形式的勞動或僱傭關係。

內媒梳理資料發現，類似韓某偉的事件絕非少數，但多數因與平台無勞動關係而未獲得賠償。對此，北京市眾明律師事務所趙建立律師表示，目前外賣行業中的騎手主要分隸屬於配送平台的全職騎手，及通過平台自行註冊的兼職騎手兩類，後者不是基於與平台公司的勞動關係完成工作任務，而是類似於網約車、網約廚師等自主接單模式，故法院在判決時一般不會認定平台與騎手之間存在勞動關係。

但他同時認為，韓某偉與平台方之間是存在勞動關係的，因平台方表面上是信息提供者，實質上卻利用平台優勢把自身定位為信息撮合方，規避了勞動合同法規定用工主體的用工義務。同時，韓某偉的人身從屬於平台，按平台指令、管理來提供服務，且經濟方面也是從屬於平台，收入是根據平台規定進行分配，因此並不能否定他和平台之間管理與被管理的關係。

趙建立表示，有關部門在司法上，需明確騎手類網約工與用工平台之間的勞動關係定位，將騎手的保障問題納入立法計劃。

（紅星新聞）